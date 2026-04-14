Pháp luật

Không bằng lái, không biết lái xe vẫn trộm ô tô rồi gây tai nạn

Cao Nguyên

(NLĐO) – Dù không có bằng lái, không biết lái xe nhưng 2 đối tượng vẫn liều lĩnh trộm ô tô, điều khiển gây tai nạn rồi trèo lên cây dừa lẩn trốn

Sáng 14-4, Công an phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk đang lấy lời khai đối với Y Ginta Byă (SN 2007, trú xã Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) và Lê Hồng Hiền (SN 2010, trú xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trộm ô tô gây tai nạn rồi trèo lên cây dừa lẩn trốn tại Đắk Lắk - Ảnh 1.

Cơ quan công an lấy lời khai 2 đối tượng trộm cắp ô tô

Theo thông tin ban đầu, tối 13-4, cả hai rủ nhau đến phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk ăn nhậu. Sau 3 cuộc nhậu, hai đối tượng nảy sinh ý định đi dọc các tuyến đường để trộm cắp tài sản.

Khoảng 2 giờ 30 phút sáng 14-4, hai đối tượng phát hiện ô tô 7 chỗ đậu trước một ngôi nhà trên đường Hùng Vương, phường Tân Lập, không khóa cửa, chìa khóa để trên xe.

Trộm ô tô gây tai nạn rồi trèo lên cây dừa lẩn trốn tại Đắk Lắk - Ảnh 2.

Chiếc ô tô 7 chỗ mà 2 đối tượng trộm cắp

Dù không có bằng lái và không biết lái xe nhưng Y Ginta Byă vẫn leo lên cùng đồng phạm chạy xe đi.

Khi di chuyển trên đường Trần Quý Cáp, phường Tân Lập, chiếc xe 7 chỗ đã tông vào xe tải đậu bên lề đường rồi leo lên dải phân cách. 

Sau khi gây tai nạn, 2 đối tượng bỏ xe tại hiện trường, chạy vào một vườn cà phê gần đó để lẩn trốn.

Nhận tin báo, Công an phường Tân Lập phối hợp các lực lượng liên quan truy bắt và nhanh chóng khống chế 2 đối tượng khi đang trốn trên một cây dừa.

Tin liên quan

Trộm ô tô đi đón bạn gái ở quán nhậu, thanh niên 20 tuổi bị bắt giam

(NLĐO) - Sau khi đột nhập nhà dân trộm tiền và ô tô Toyota Yaris, Lê Văn Hoàng (20 tuổi, ở Quảng Trị) lái xe vừa lấy cắp đến quán nhậu đón bạn gái về nhà.

Truy bắt người đàn ông trộm ô tô ở TP HCM rồi trốn về Vĩnh Long

(NLĐO) - Sau khi vào công ty làm được một vài ngày rồi nghỉ, người đàn ông quay lại công ty để trộm cắp.

Rượt đuổi nghẹt thở suốt 50 km, hàng chục CSGT khống chế đối tượng trộm ô tô

(NLĐO) - Nhận tin báo một đối tượng trộm ô tô đang bỏ chạy về miền Tây, Công an TP HCM bố trí lực lượng vây ráp.

