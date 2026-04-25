Gây tiếng ồn vượt quy chuẩn: Nên xử lý hình sự trong trường hợp nào?

Bộ Công an đang lấy ý kiến đối với dự thảo hồ sơ chính sách dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), trong đó đề xuất xử lý hình sự các hành vi liên quan đến tội phạm môi trường.

Theo Bộ Công an, quá trình triển khai thi hành Bộ Luật Hình sự năm 2015 đạt được nhiều kết quả. Tuy nhiên, thực tiễn vẫn còn những bất cập và thách thức nhất định. Một số vấn đề tiêu cực tiếp tục diễn ra, đã và đang gây nên phản ứng gay gắt của một bộ phận không nhỏ người dân, trong đó có ô nhiễm môi trường.

Bộ Công an nhận định thời gian qua chưa có quy định về hành vi gây ra trái phép tiếng ồn, độ rung và mùi vượt quy chuẩn. Thực tế này dẫn tới chưa có cơ chế xử lý hình sự đối với người thực hiện các hành vi nêu trên.

Để khắc phục bất cập, cơ quan soạn thảo đề xuất bổ sung một số hành vi nguy hiểm cho xã hội trong Bộ luật Hình sự, trong đó có hành vi gây ra trái phép tiếng ồn, độ rung và mùi vượt quy chuẩn.