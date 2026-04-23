Thời sự Xã hội

Bộ Công an đề xuất xử lý hình sự người gây tiếng ồn vượt quy chuẩn

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Bộ Công an đề xuất xử lý hình sự các hành vi liên quan môi trường như đốt chất thải nguy hại; gây tiếng ồn, độ rung, mùi vượt quy chuẩn.

Bộ Công an đang lấy ý kiến đối với dự thảo hồ sơ chính sách dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), trong đó đề xuất xử lý hình sự các hành vi liên quan đến tội phạm môi trường.

Bộ Công an đề xuất xử lý hình sự tiếng ồn vượt quy chuẩn năm 2026 - Ảnh 1.

Bộ Công an đề xuất xử lý hình sự người gây tiếng ồn vượt quy chuẩn. Ảnh minh hoạ

Theo Bộ Công an, quá trình triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 đạt được nhiều kết quả. Tuy nhiên, thực tiễn vẫn còn những bất cập và thách thức nhất định. Một số vấn đề tiêu cực tiếp tục diễn ra, đã và đang gây nên phản ứng gay gắt của một bộ phận không nhỏ người dân, trong đó có ô nhiễm môi trường.

Bộ Công an nhận định trong các hành vi của tội gây ô nhiễm môi trường và tội vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại hiện nay, chưa có quy định về hành vi đốt chất thải, nhất là đối với các chất thải nguy hại. 

 Bên cạnh đó, cũng chưa có quy định về hành vi gây ra trái phép tiếng ồn, độ rung và mùi vượt quy chuẩn. Thực tế này dẫn tới chưa có cơ chế xử lý hình sự đối với người thực hiện các hành vi nêu trên.

Bộ luật Hình sự hiện hành cũng chưa có quy định để xử lý hình sự đối với các hành vi sử dụng các loại hóa chất, phương tiện, công cụ đánh bắt động vật có tính chất tận diệt như: Dùng kích điện, dùng sóng cao tần, dùng hóa chất độc hại...

Việc xác định giá trị gây thiệt hại trong các trường hợp trên để làm căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự là rất khó, trong nhiều trường hợp là không thể. Trong khi đó, mức độ nguy hiểm của hành vi nêu trên là rất lớn, gây tận diệt sinh vật, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự đa dạng sinh học.

"Đánh bắt tận diệt đã và đang biến các con sông thành "sông chết", cần phải có chế tài nghiêm khắc hơn để xử lý, thay vì chỉ xử lý hành chính như hiện nay"- Bộ Công an nhận định.

Để khắc phục bất cập, cơ quan soạn thảo đề xuất bổ sung một số hành vi nguy hiểm cho xã hội trong Bộ luật Hình sự, gồm: Đốt chất thải, nhất là đối với các chất thải nguy hại; gây ra trái phép tiếng ồn, độ rung và mùi vượt quy chuẩn; tận diệt đối với động vật (sử dụng các loại vật liệu, hóa chất, công cụ có tính chất tận diệt)…

Tình trạng gây tiếng ồn và độ rung vượt quy chuẩn vốn là vấn đề gây bức xúc, được phản ánh rất nhiều trong thời gian qua.

Hiện nay, giới hạn tối đa các mức ồn tại các khu vực có con người sinh sống, hoạt động và làm việc được quy định tại Quy chuẩn quốc gia về tiếng ồn (QCVN 26:2025/BNNMT).

Về chế tài xử phạt vi phạm trong lĩnh vực này, Nghị định 45/2022 quy định mức phạt cảnh cáo với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật dưới 2 dBA, phạt tiền 140 - 160 triệu đồng với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 40 dBA trở lên.

Tương tự, với các vi phạm về độ rung, mức phạt thấp nhất là cảnh cáo, cao nhất phạt đến 170 triệu đồng, tùy thuộc vi phạm trong hoạt động xây dựng hoặc trong hoạt động sản xuất, thương mại và dịch vụ.

Theo Bộ Công an, việc sửa đổi quy định như dự thảo hồ sơ chính sách sẽ bảo đảm tính răn đe, tránh bỏ lọt hành vi phạm tội, phù hợp với tình hình thực tiễn. Điều này còn giúp người dân được bảo vệ tốt hơn trước những vi phạm gây thiệt hại trực tiếp đến môi trường sống, tăng niềm tin xã hội vào khả năng của pháp luật trong việc xử lý kịp thời những hành vi gây bức xúc.

Tin liên quan

Xử phạt tiếng ồn không cần máy đo: Sợ nhất là cảm tính!

Xử phạt tiếng ồn không cần máy đo: Sợ nhất là cảm tính!

Dù được xem là "liều thuốc mạnh" trị nạn "tra tấn thính giác", nhưng quy định xử phạt tiếng ồn không cần máy đo vẫn gây lo ngại về sự cảm tính

Người dân TP HCM gửi hơn 11.100 tin phản ánh tiếng ồn

(NLĐO) - Tại TP HCM, số tin phản ánh tiếng ồn khung giờ tối gấp hơn 3 lần, khung giờ khuya đến sáng cũng gấp 1,5 lần khung giờ ban ngày.

TP Hồ Chí Minh đồng loạt vào cuộc trị tiếng ồn

Trước yêu cầu xử lý nghiêm của UBND TP HCM, nhiều quận, huyện có các cách làm khác nhau để trị tiếng ồn

