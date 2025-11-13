HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

TPHCM: Ngập nước, tiếng ồn, lấn chiếm lòng lề đường “nóng” trên Cổng 1022

PHAN ANH

(NLĐO) - Các vấn đề nổi cộm phản ánh kiến nghị trên Cổng 1022 của TP là ngập nước cục bộ, tiếng ồn karaoke di động, lấn chiếm lòng lề đường, mặt đường xuống cấp

Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM vừa có báo cáo gửi UBND TP về Kết quả tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin trên Cổng thông tin 1022.

Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật dẫn đầu

Kỳ báo cáo từ 12 giờ ngày 25-9 đến 12 giờ ngày 25-10-2025. Theo đó, tổng số phản ánh, kiến nghị trong kỳ báo cáo là 14.707, trong đó đã xử lý 14.311, đang xử lý 396, trễ hạn 125.

Ngành/lĩnh vực nhận được phản ánh kiến nghị nhiều nhất là hành chính công với gần 6.300 lượt, tiếp đến là hạ tầng đô thị với gần 2.700 lượt.

TP HCM: Ngập nước, tiếng ồn, lấn chiếm lòng lề đường “nóng” trên Cổng 1022 - Ảnh 1.

Thống kê tiếp nhận phản ánh kiến nghị trên Cổng 1022 trong tháng 10 và 10 tháng đầu năm

Về kết quả xử lý phản ánh kiến nghị trong kỳ báo cáo, nhóm các đơn vị đứng đầu bảng xếp hạng: Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật TPHCM, Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật Khu vực Thủ Đức, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Bình Dương, phường Chánh Hưng, phường Bình Trị Đông, phường Hạnh Thông, phường Hiệp Bình, phường Gia Định.

Nhóm đứng cuối bảng xếp hạng: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Tân Phú, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bình Tân, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật Bà Rịa, Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Công trình giao thông đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP Thủ Đức, phường Bình Tây, phường Nhiêu Lộc, phường Bình Lợi Trung, phường Tân Hưng.

Chất lượng xử lý phản ánh kiến nghị được cải thiện

Sở Khoa học và Công nghệ đánh giá nhìn chung, so với tháng 9-2025, chất lượng xử lý phản ánh trong tháng 10-2025 đã được cải thiện, công tác tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin trên Cổng 1022 tại các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu được tập trung thực hiện đảm bảo, tích cực, phần lớn các đơn vị duy trì tỷ lệ kết quả xử lý và phản hồi thông tin đúng hạn ở mức cao.

TP HCM: Ngập nước, tiếng ồn, lấn chiếm lòng lề đường “nóng” trên Cổng 1022 - Ảnh 2.

Lĩnh vực hành chính công ghi nhận sự phản ánh kiến nghị của người dân qua Cổng 1022 nhiều nhất

Các vấn đề nổi cộm trong tháng tập trung vào ngập nước cục bộ, tiếng ồn karaoke di động, lấn chiếm lòng lề đường và mặt đường xuống cấp tại một số khu vực đông dân cư. Đây đều là những vấn đề mang tính dân sinh, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân, cần sự phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị chức năng trong xử lý và kiểm tra sau phản ánh.

TP HCM: Ngập nước, tiếng ồn, lấn chiếm lòng lề đường “nóng” trên Cổng 1022 - Ảnh 3.

Ngập nước là vấn đề nổi cộm được phản ánh kiến nghị trong tháng 10 qua Cổng 1022; Ảnh: LÊ VĨNH

Bên cạnh đó, các phản ánh liên quan đến hạ tầng thoát nước và chiếu sáng công cộng có xu hướng gia tăng do thời tiết mưa nhiều kéo dài trong tháng, đặc biệt tại khu vực TP Thủ Đức cũ, quận 8 cũ và quận Bình Tân cũ, nơi thường xuyên ghi nhận tình trạng ngập úng cục bộ, gây khó khăn cho việc đi lại và sinh hoạt.

Lĩnh vực trật tự đô thị và tiếng ồn vẫn là nhóm phản ánh phức tạp, cần xử lý thực tế tại địa bàn.

Dù tỉ lệ trễ hạn đã giảm nhưng nhiều trường hợp phải xử lý tái diễn, do hành vi vi phạm lặp lại sau khi kiểm tra. Một số địa bàn như quận Bình Tân cũ, quận 8 cũ, quận Gò Vấp cũ và thành phố Thủ Đức cũ tiếp tục là "điểm nóng", cần tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra định kỳ, cũng như phối hợp chặt giữa phường và lực lượng chức năng chuyên ngành.

Trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao hiệu quả tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân qua Cổng 1022, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương tiếp tục tập trung tăng cường theo dõi, đôn đốc, nâng cao chất lượng xử lý, giải quyết kịp thời các phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

Hơn 57.400 lượt phản ánh kiến nghị trong 10 tháng đầu năm

Theo Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM, lũy kế phản ánh kiến nghị từ ngày 1-1-2025 đến ngày 25-10-2025 là 57.423, trong đó đã xử lý 57.020, đang xử lý 403, trễ hạn 971.

Trong 10 tháng đầu năm, lĩnh vực nhận phản ánh kiến nghị nhiều nhất là hành chính công với hơn 19.000 lượt, kế đến là hạ tầng đô thị với hơn 9.000 lượt, 3 ngành/lĩnh vực: xe buýt - tiếng ồn - trật tự đô thị chiếm khoảng 5.500 lượt trên mỗi lĩnh vực, những lĩnh vực còn lại là hơn 12.700 lượt.

