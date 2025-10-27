VIDEO
Giá vàng biến động, chuyên gia nêu dự báo mới nhất

Thái Phương -

(NLĐO) – Giá vàng tăng nóng rồi lao dốc không phanh, chênh lệch giữa vàng trong nước và thế giới vẫn rất lớn, điều gì đang tác động đến thị trường vàng?

Sáng 27-10, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết quanh mức 147,4 triệu đồng/lượng mua vào và 148,9 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng nhẫn và vàng trang sức các loại được giao dịch quanh 148,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước liên tục biến động thời gian qua, do ảnh hưởng từ giá thế giới, đặc biệt là ngày càng giãn rộng chênh lệch với giá thế giới.

Phóng viên Báo Người Lao Động trao đổi với chuyên gia kinh tế, TS Nguyễn Trí Hiếu xung quanh những yếu tố tác động tới thị trường vàng, giá vàng trong nước. Giải pháp nào hài hòa giữa việc Ngân hàng Nhà nước cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng và cân nhắc tới yếu tố tỉ giá? Cũng như giải pháp mở sàn vàng giao dịch quốc gia có giúp thu hẹp cách biệt giá vàng trong nước và thế giới?

    Thông báo