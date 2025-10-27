HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Sáng 27-10, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn giảm tiếp

Thái Phương

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn giảm tiếp theo đà đi xuống của giá thế giới.

Lúc 9 giờ sáng nay, 27-10, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn như SJC, PNJ, DOJI niêm yết quanh mức 147,4 triệu đồng/lượng mua vào và 148,9 triệu đồng/lượng bán ra, giảm thêm 300.000 đồng mỗi lượng so với cuối tuần. 

Tập đoàn Phú Quý mua vào vàng miếng SJC ở mức thấp hơn các doanh nghiệp khác, quanh 146,7 triệu đồng/lượng; ngược lại, công ty Bảo Tín Minh Châu nâng giá mua vào vàng miếng SJC lên tới 147,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC có sự cách biệt chiều mua vào cả triệu đồng giữa các doanh nghiệp, trong khi chiều bán ra ngang bằng với các đơn vị khác là 148,9 triệu đồng/lượng.

Tuần trước, mỗi lượng vàng miếng SJC mất khoảng 1,8 triệu đồng/lượng. So với mốc đỉnh lịch sử, mỗi lượng vàng miếng hiện giảm khoảng gần 6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm tiếp theo xu hướng thị trường toàn cầu - Ảnh 2.

Giá vàng trong nước giảm tiếp theo thế giới

Ở nhóm giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99%, các công ty như SJC, PNJ giao dịch quanh mức 146,3 - 148,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm khoảng 300.000 đồng so với cuối tuần.

Giá vàng nhẫn được các doanh nghiệp khác như Phú Quý bán ra 148,9 triệu đồng/lượng; cao nhất là tại Bảo Tín Minh Châu lên tới 152,5 triệu đồng/lượng - cao hơn cả vàng miếng SJC.

Trên thị trường tự do, giá vàng miếng SJC tại các cửa hàng vàng nhỏ vẫn đang ở mốc cao không tưởng - bỏ xa các công ty vàng lớn – mua vào 161,3 triệu đồng/lượng và bán ra 165,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm do ảnh hưởng từ giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay mở cửa tuần giao dịch giảm mạnh khi mất hàng chục USD/ounce.

Tới 9 giờ 30, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.072 USD/ounce, tăng khoảng 15 USD/ounce so với giá mở cửa buổi sáng. Dù vậy, nếu so với giá đóng cửa cuối tuần qua vùng 4.110 USD/ounce, giá kim loại quý vẫn đang trong xu hướng đi xuống sau áp lực chốt lời mạnh mẽ của nhà đầu tư.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 129,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm tiếp theo xu hướng thị trường toàn cầu - Ảnh 3.

 

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay, 27-10: Thị trường chao đảo ngay khi mở cửa giao dịch

Giá vàng hôm nay, 27-10: Thị trường chao đảo ngay khi mở cửa giao dịch

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay mở cửa tuần giao dịch mới tiếp đà giảm rất mạnh khi rớt hàng chục USD/ounce, bỏ xa mốc 4.100 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay, 26-10: Xuất hiện dự báo trái chiều

(NLĐO) – Nhiều chuyên gia dự báo giảm tiếp trong khi các nhà đầu vẫn lạc quan với đà tăng trở lại của giá vàng hôm nay.

Sáng 25-10, giá vàng nhẫn lại vượt vàng miếng SJC

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn chỉ dao động quanh mốc 150 triệu đồng bất chấp vàng thế giới biến động rất mạnh

giá vàng hôm nay giá vàng nhẫn giá vàng giá vàng miếng SJC
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo