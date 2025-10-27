Giá vàng hôm nay, 27-10: Thị trường chao đảo ngay khi mở cửa giao dịch

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá vàng hôm nay, 27-10: Thị trường chao đảo ngay khi mở cửa giao dịch

Thái Phương

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay mở cửa tuần giao dịch mới tiếp đà giảm rất mạnh khi rớt hàng chục USD/ounce, bỏ xa mốc 4.100 USD/ounce.

Lúc 7 giờ 30, ngày 27-10 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới mở cửa tuần giao dịch cuối tháng 10 ở mức 4.067 USD/ounce, giảm tới 45 USD/ounce so với giá đóng cửa cuối tuần.

Thị trường đang chờ đợi những phản ứng tiếp theo sau loạt thông tin tích cực liên quan đến đàm phán thương mại Mỹ - Trung, trước hội nghị thượng đỉnh sắp tới giữa lãnh đạo 2 nước.

Theo giới phân tích, khi căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới lắng dịu, giá vàng có thể chịu áp lực đi xuống. Giá vàng tiếp đà giảm sau tuần đi xuống liên tiếp. Nếu tính từ vùng đỉnh 4.380 USD/ounce, giá vàng hiện tại đã mất khoảng 7,6%.

Nhận định về giá vàng tuần này, các chuyên gia cho rằng giá vàng chưa thể tăng trở lại trong ngắn hạn, thậm chí là khó đoán.

Giá vàng hôm nay, 27-10: Vừa mở cửa, đã giảm rất mạnh - Ảnh 1.

Giá vàng giảm trên thị trường quốc tế. Ảnh: Tấn Thạnh

Trả lời Kitco, ông Colin Cieszynski, chiến lược gia thị trường chính tại SIA Wealth Management, giữ quan điểm trung lập về vàng trong tuần này vì không thể biết thị trường sẽ đi theo hướng nào.

Ông Colin Cieszynski cho rằng sự phục hồi của thị trường vàng dường như mang tính kỹ thuật, và không thực sự liên quan đến chỉ số CPI hay báo cáo tâm lý người tiêu dùng của Mỹ được công bố tuần qua. Đồng USD cũng không có biến động quá lớn.

"Giá vàng có thể đang trong giai đoạn củng cố, dao động quanh mức 4.000 - 4.300 USD/ounce trong một thời gian. Thị trường đang chờ đợi chất xúc tác lớn tiếp theo, bởi mức tăng của vàng là quá nhanh trong thời gian ngắn" – ông Colin Cieszynski nói.

Dù vậy, kim loại quý cũng được hưởng lợi về lâu dài trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ cắt giảm lãi suất những lần tiếp theo; đồng USD đi xuống và nhu cầu mua vào vàng mạnh mẽ của ngân hàng trung ương các nước…

Với thị trường vàng trong nước, tính tới cuối ngày 26-10, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 149,2 triệu đồng/lượng; trong khi giá vàng nhẫn đang dừng ở mức 148,6 triệu đồng/lượng.

Hiện, giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 129,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay, 27-10: Vừa mở cửa, đã giảm rất mạnh - Ảnh 2.

Giá vàng thế giới rớt mạnh khi vừa mở cửa giao dịch tuần mới


Tin liên quan

Giá vàng hôm nay, 26-10: Xuất hiện dự báo trái chiều

Giá vàng hôm nay, 26-10: Xuất hiện dự báo trái chiều

(NLĐO) – Nhiều chuyên gia dự báo giảm tiếp trong khi các nhà đầu vẫn lạc quan với đà tăng trở lại của giá vàng hôm nay.

Sáng 25-10, giá vàng nhẫn lại vượt vàng miếng SJC

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn chỉ dao động quanh mốc 150 triệu đồng bất chấp vàng thế giới biến động rất mạnh

Giá vàng hôm nay, 25-10: Đảo chiều sụt giảm

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay, 25-10, giảm mạnh sau một phiên tăng đột biến, gánh chịu áp lực từ sự bứt phá của chứng khoán Mỹ

giá vàng hôm nay giá vàng thế giới giá vàng nhẫn giá vàng pnj giá vàng miếng SJC giá vàng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo