Đề nghị các phòng kiểm nghiệm Cadimi và Vàng O trong sầu riêng chạy hết công suất

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến ngày 18-10, Việt Nam có 24 phòng kiểm nghiệm được Tổng Cục Hải quan Trung Quốc (GACC) công nhận phục vụ kiểm tra dư lượng Cadimi và Vàng O. Tổng năng lực xử lý mẫu lên đến 3.200 mẫu/ngày, về lý thuyết hoàn toàn đủ khả năng đáp ứng nhu cầu thực tế.



Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các phòng thử nghiệm Cadimi và Vàng O trong sầu riêng chạy hết công suất

Tuy nhiên, một số phòng kiểm nghiệm hiện đang tạm ngừng hoạt động do bảo trì, sửa chữa hoặc chờ được đánh giá, công nhận lại, khiến hệ thống bị gián đoạn cục bộ.

Thông tin từ Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường họp khẩn với các phòng kiểm nghiệm. Theo đó, Bộ đề nghị các phòng kiểm nghiệm hoạt động hết công suất để phục vụ doanh nghiệp và nông dân; Liên hệ với Tổng cục Hải quan Trung Quốc đề nghị đẩy nhanh tiến độ phê duyệt đối với các phòng kiểm nghiệm xin cấp mới.

Sớm xử lý hồ sơ của các phòng kiểm nghiệm sầu riêng

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương sớm xử lý hồ sơ đối với các phòng kiểm nghiệm hết hạn, xin cấp đăng ký lại.

"Nếu cần thiết, Bộ sẽ cử ngay cán bộ xuống tận địa phương để hướng dẫn. Do từ 1-7 việc công nhận lại phòng kiểm nghiệm được phân cấp về các tỉnh theo phân cấp phân quyền 2 cấp)" - thông tin từ Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật nêu rõ.

Ngày 25-10 vừa qua, ông Lê Anh Trung, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị vừa gửi văn bản kiến nghị đến Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong tiêu thụ và xuất khẩu sầu riêng.

Theo báo cáo của Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 11-10 đến nay, các phòng xét nghiệm được chỉ định kiểm nghiệm dư lượng hóa chất (Cadimi, vàng O...) cho sản phẩm sầu riêng xuất khẩu đồng loạt tạm ngừng hoạt động với lý do bảo trì, nâng cấp hệ thống.

Trong khi đó, tỉnh Đắk Lắk đang trong giai đoạn cao điểm thu hoạch, dự kiến còn kéo dài 20-30 ngày mới kết thúc.

Do đó, việc tạm ngừng hoạt động của các phòng xét nghiệm khiến doanh nghiệp không thể hoàn tất thủ tục kiểm nghiệm, cấp chứng nhận lô hàng xuất khẩu theo quy định. Gần 2.000 container sầu riêng bị ùn ứ tại các kho nhà máy, trên đường vận chuyển và tại khu vực cửa khẩu xuất khẩu.