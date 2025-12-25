Giáng sinh ấm áp từ những lá thư "kể công"

Tối 24-12, hàng nghìn giáo dân và khách tham quan đã đến Giáo xứ Hợp An (phường An Hội Đông, TPHCM) tham dự thánh lễ Giáng sinh. Trong khuôn viên nhà thờ, nhiều người dừng chân xúc động trước hàng trăm lá thư tay của các em thiếu nhi được treo trang trọng từ trước buổi lễ.

Thay vì những lời cầu xin quà tặng hay nguyện ước cá nhân, nội dung các lá thư chủ yếu là lời tự thuật về những việc làm tích cực trong năm qua. Với nét chữ còn vụng về, nhiều em kể lại việc phụ giúp cha mẹ, chăm ngoan học tập hoặc biết sẻ chia, giúp đỡ bạn bè xung quanh.

Trên từng bông hoa giấy mang những dòng chữ "báo công" hồn nhiên của các em nhỏ gửi đến Chúa

Dù cơn mưa chiều khiến nhiều trang giấy bị thấm nước và lem mực, những dòng thư vẫn được treo ngay ngắn dưới ánh đèn trang trí. Hình ảnh những bông hoa giấy mang theo thông điệp về sự tử tế đã tạo nên một góc lặng ý nghĩa giữa không khí nhộn nhịp của đêm lễ.

Giữa dòng người đông đúc, chị Thanh Vy xúc động trước tấm lòng hồn nhiên của các em nhỏ qua những lá thư.

Chị Phùng Thanh Vy (28 tuổi, ngụ phường An Nhơn) chia sẻ: "Tôi ấn tượng trước sự trung thực và tinh thần trách nhiệm của các em nhỏ. Những dòng chữ ngây ngô ghi lại hành động giản dị hàng ngày cho thấy các em đã sớm có ý thức nhìn nhận lại bản thân và quan tâm đến cộng đồng."

Không chỉ là dịp nhìn lại bản thân, những lá thư tay còn thể hiện ý thức trách nhiệm của các em qua từng hành động nhỏ thường nhật. Hoạt động thiết thực này đã góp phần lan tỏa các giá trị tốt đẹp, làm nên mùa Giáng sinh thêm ấm áp và trọn vẹn ý nghĩa.