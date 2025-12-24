VIDEO: Hàng vạn người dân Hà Nội chào đón Giáng sinh 2025

Tối 24-12, khu vực Nhà thờ Lớn, nhà thờ Cửa Bắc, nhà thờ Hàm Long... cũng như các tuyến phố trung tâm ở Hà Nội tấp nập người dân, du khách vui chơi, dự lễ và chờ đón Giáng sinh 2025.

Tại khu vực Nhà thờ Lớn Hà Nội, hàng ngàn người giáo dân và du khách cũng như các bạn trẻ đổ về chào đón Giáng sinh an lành. Ảnh: Hải Anh

Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, tại khu vực Nhà thờ Lớn Hà Nội, hàng ngàn giáo dân và du khách cũng như các bạn trẻ đổ về vui chơi, dự lễ và đón Giáng sinh 2025. Các tuyến phố quanh khu vực Nhà thờ Lớn Hà Nội được phong tỏa, cấm các phương tiện giao thông di chuyển, chỉ dành cho người đi bộ.

Thời tiết tại Thủ đô Hà Nội tối nay chỉ se lạnh khi nhiệt độ ngoài trời mát mẻ khoảng hơn 20 độ C, thuận lợi cho người dân vui chơi, tận hưởng không khí ngày lễ Noel.

Người dân Hà Nội rộn ràng đón chào Giáng sinh 2025. Clip: Hải Anh

Trong danh sách 7 nhà thờ nổi tiếng của Hà Nội được một số tờ báo trong và ngoài nước bình chọn, Nhà Thờ Lớn Hà Nội luôn đứng đầu danh sách bởi đây là một trong những công trình nổi tiếng của thủ đô được du khách trong và ngoài nước biết tới.

Nhà Thờ Lớn được xây dựng vào năm 1884 và khánh thành đúng ngay dịp Lễ Giáng Sinh năm 1887. Đây là một trong những công trình kiến trúc phương Tây đầu tiên được xây dựng tại Hà Nội. Trải qua bao năm tháng, Nhà thờ Lớn Hà Nội được ví như "nhân chứng" xuyên 3 thế kỷ, chứng kiến sự "thay da đổi thịt" từng ngày của thủ đô.

Hàng vạn giáo dân và du khách đổ về khu vực Nhà thờ Lớn Hà Nội Ảnh: Hải Anh



Nhà Thờ Lớn Hà Nội là một trong những công trình kiến trúc có sức hút kỳ lạ đối với bất kỳ du khách nào khi đặt chân đến Hà Nội, bởi sự độc đáo và "quyến rũ" trong kiến trúc. Nhà thờ được thiết kế theo phong cách kiến trúc Gothic trung cổ châu Âu (thịnh hành trong thế kỷ 12 và thời Phục Hưng), mô phỏng Nhà thờ Đức Bà Paris với những mái vòm uốn cong, rộng, hướng lên bầu trời.

Bên ngoài nhìn nhà thờ có vẻ rất cổ kính với những lớp vôi cũ, rêu phong hiện rõ những lớp bụi thời gian của 3 thế kỷ. Nhưng trái ngược với nét cổ kính, rong rêu đó, khi bước qua cánh cửa lớn vào bên trong nhà thờ, du khách sẽ ngỡ ngàng khi chứng kiến những nét kiến trúc nguy nga, tráng lệ không bị biến đổi mà song hành theo thời gian.

Khu vực Nhà thờ Lớn Hà Nội thu hút rất đông người dân đến dự lễ, chào đón Giáng sinh 2025. Ảnh: Hải Anh

Ghi nhận tại khu vực phố Hàng Mã (Hà Nội) - tuyến phố vốn được xem là địa điểm vui chơi mùa Noel, không khí cũng không quá náo nhiệt và không quá đông du khách, khác với sự nhộn nhịp thường thấy những năm trước. Nhiều cửa hàng trang trí đèn, cây thông sáng rực nhưng lượng khách tới mua sắm và vui chơi, chụp ảnh không nhiều.

Khu vực phố Hàng Mã không quá náo nhiệt và không quá đông du khách. Ảnh: Hải Anh

Nhà thờ Cửa Bắc (Hà Nội) cũng thu hút đông giáo dân và du khách đến mừng Giáng sinh 2025. Ảnh: Hải Anh

Tiết mục văn nghệ tại Nhà thờ Cửa Bắc (Hà Nội). Ảnh: Hải Anh