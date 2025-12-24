VIDEO: Hàng vạn người dân Hà Nội chào đón Giáng sinh 2025

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Hà Nội

VIDEO: Hàng vạn người dân Hà Nội chào đón Giáng sinh 2025

Tin, ảnh, clip: Hải Anh

(NLĐO) - Tối 24-12, khu vực Nhà thờ Lớn, nhà thờ Cửa Bắc cũng như nhiều tuyến phố trung tâm ở Hà Nội tấp nập người dân chào đón Giáng sinh 2025.

Tối 24-12, khu vực Nhà thờ Lớn, nhà thờ Cửa Bắc,  nhà thờ Hàm Long... cũng như các tuyến phố trung tâm ở Hà Nội tấp nập người dân, du khách vui chơi, dự lễ và chờ đón Giáng sinh 2025.

Người dân Hà Nội rộn ràng đón chào Giáng sinh 2025 - Ảnh 1.

Tại khu vực Nhà thờ Lớn Hà Nội, hàng ngàn người giáo dân và du khách cũng như các bạn trẻ đổ về chào đón Giáng sinh an lành. Ảnh: Hải Anh

Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, tại khu vực Nhà thờ Lớn Hà Nội, hàng ngàn giáo dân và du khách cũng như các bạn trẻ đổ về vui chơi, dự lễ và đón Giáng sinh 2025. Các tuyến phố quanh khu vực Nhà thờ Lớn Hà Nội được phong tỏa, cấm các phương tiện giao thông di chuyển, chỉ dành cho người đi bộ.

Thời tiết tại Thủ đô Hà Nội tối nay chỉ se lạnh khi nhiệt độ ngoài trời mát mẻ khoảng hơn 20 độ C, thuận lợi cho người dân vui chơi, tận hưởng không khí ngày lễ Noel.

Người dân Hà Nội rộn ràng đón chào Giáng sinh 2025. Clip: Hải Anh

Trong danh sách 7 nhà thờ nổi tiếng của Hà Nội được một số tờ báo trong và ngoài nước bình chọn, Nhà Thờ Lớn Hà Nội luôn đứng đầu danh sách bởi đây là một trong những công trình nổi tiếng của thủ đô được du khách trong và ngoài nước biết tới.

Nhà Thờ Lớn được xây dựng vào năm 1884 và khánh thành đúng ngay dịp Lễ Giáng Sinh năm 1887. Đây là một trong những công trình kiến trúc phương Tây đầu tiên được xây dựng tại Hà Nội. Trải qua bao năm tháng, Nhà thờ Lớn Hà Nội được ví như "nhân chứng" xuyên 3 thế kỷ, chứng kiến sự "thay da đổi thịt" từng ngày của thủ đô.

Người dân Hà Nội rộn ràng đón chào Giáng sinh 2025 - Ảnh 2.

Hàng vạn giáo dân và du khách đổ về khu vực Nhà thờ Lớn Hà Nội Ảnh: Hải Anh

Nhà Thờ Lớn Hà Nội là một trong những công trình kiến trúc có sức hút kỳ lạ đối với bất kỳ du khách nào khi đặt chân đến Hà Nội, bởi sự độc đáo và "quyến rũ" trong kiến trúc. Nhà thờ được thiết kế theo phong cách kiến trúc Gothic trung cổ châu Âu (thịnh hành trong thế kỷ 12 và thời Phục Hưng), mô phỏng Nhà thờ Đức Bà Paris với những mái vòm uốn cong, rộng, hướng lên bầu trời.

Bên ngoài nhìn nhà thờ có vẻ rất cổ kính với những lớp vôi cũ, rêu phong hiện rõ những lớp bụi thời gian của 3 thế kỷ. Nhưng trái ngược với nét cổ kính, rong rêu đó, khi bước qua cánh cửa lớn vào bên trong nhà thờ, du khách sẽ ngỡ ngàng khi chứng kiến những nét kiến trúc nguy nga, tráng lệ không bị biến đổi mà song hành theo thời gian.

Người dân Hà Nội rộn ràng đón chào Giáng sinh 2025 - Ảnh 3.
Người dân Hà Nội rộn ràng đón chào Giáng sinh 2025 - Ảnh 4.
Người dân Hà Nội rộn ràng đón chào Giáng sinh 2025 - Ảnh 5.
Người dân Hà Nội rộn ràng đón chào Giáng sinh 2025 - Ảnh 6.
Người dân Hà Nội rộn ràng đón chào Giáng sinh 2025 - Ảnh 7.

Khu vực Nhà thờ Lớn Hà Nội thu hút rất đông người dân đến dự lễ, chào đón Giáng sinh 2025. Ảnh: Hải Anh

Ghi nhận tại khu vực phố Hàng Mã (Hà Nội) - tuyến phố vốn được xem là địa điểm vui chơi mùa Noel, không khí cũng không quá náo nhiệt và không quá đông du khách, khác với sự nhộn nhịp thường thấy những năm trước. Nhiều cửa hàng trang trí đèn, cây thông sáng rực nhưng lượng khách tới mua sắm và vui chơi, chụp ảnh không nhiều.

Người dân Hà Nội rộn ràng đón chào Giáng sinh 2025 - Ảnh 8.

Khu vực phố Hàng Mã không quá náo nhiệt và không quá đông du khách. Ảnh: Hải Anh

Người dân Hà Nội rộn ràng đón chào Giáng sinh 2025 - Ảnh 9.

Khu vực phố Hàng Mã không quá náo nhiệt và không quá đông du khách. Ảnh: Hải Anh

Người dân Hà Nội rộn ràng đón chào Giáng sinh 2025 - Ảnh 10.
Người dân Hà Nội rộn ràng đón chào Giáng sinh 2025 - Ảnh 11.

Khu vực phố Hàng Mã không quá náo nhiệt và không quá đông du khách. Ảnh: Hải Anh

Người dân Hà Nội rộn ràng đón chào Giáng sinh 2025 - Ảnh 12.

Nhà thờ Cửa Bắc (Hà Nội) cũng thu hút đông giáo dân và du khách đến mừng Giáng sinh 2025. Ảnh: Hải Anh

Người dân Hà Nội rộn ràng đón chào Giáng sinh 2025 - Ảnh 13.

Tiết mục văn nghệ tại Nhà thờ Cửa Bắc (Hà Nội). Ảnh: Hải Anh

Người dân Hà Nội rộn ràng đón chào Giáng sinh 2025 - Ảnh 14.

Chờ lễ hoan ca mừng Chúa Giáng sinh. Ảnh: Hải Anh

Tin liên quan

Xóm đạo Tân Phú rực rỡ đón Giáng sinh

Xóm đạo Tân Phú rực rỡ đón Giáng sinh

(NLĐO) - Sau một năm vắng bóng, nhiều tuyến đường ở xóm đạo Tân Phú... đã đồng loạt lên đèn rực rỡ dịp Giáng sinh

Giới trẻ Hà Nội check-in tại những địa điểm hot nhất mùa Giáng sinh 2025

(NLĐO) - Khu vực Nhà thờ Lớn và phố Hàng Mã ở trung tâm Thủ đô Hà Nội là những địa điểm luôn thu hút rất đông người đến check-in trước thềm Giáng sinh 2025.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Giám mục Phan Thiết

(NLĐO) - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng cùng đồng bào Công giáo Giáo phận Phan Thiết

nhà thờ lớn hà nội Noel Giáng sinh 2025 không khí giáng sinh tại hà nội Nhà thờ Cửa Bắc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo