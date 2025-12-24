VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Thời sự
image

VIDEO: Đêm Giáng sinh rộn ràng trên khắp cả nước

Nhóm phóng viên -

(NLĐO) - Tối 24-12, người dân tại TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng và nhiều địa phương trên cả nước hân hoan xuống phố vui chơi, dự lễ, hòa mình vào không khí Giáng sinh.

Video liên quan

VIDEO: Hàng vạn người dân Hà Nội chào đón Giáng sinh 2025

VIDEO: Hàng vạn người dân Hà Nội chào đón Giáng sinh 2025

Hà Nội 24/12/2025

Người dân cả nước đổ ra đường đón Giáng sinh

Xã hội 24/12/2025
Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc mừng Giáng sinh Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam

Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc mừng Giáng sinh Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam

Chính trị 19/12/2025
Xóm đạo Tân Phú rực rỡ đón Giáng sinh

Xóm đạo Tân Phú rực rỡ đón Giáng sinh

Thời sự 24/12/2025
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo