Thời sự

Xóm đạo Tân Phú rực rỡ đón Giáng sinh

Thanh Thảo

(NLĐO) - Sau một năm vắng bóng, nhiều tuyến đường ở xóm đạo Tân Phú... đã đồng loạt lên đèn rực rỡ dịp Giáng sinh

Ghi nhận vào tối 23-12, không khí Giáng sinh đã ngập tràn khu vực xóm đạo quanh nhà thờ Tân Phú (quận Tân Phú cũ). Khác hẳn với vẻ đìu hiu của năm 2024 vì một số lý do bất khả kháng, năm nay sắc màu của lễ hội đã trở lại mạnh mẽ trên từng con hẻm, góc phố.

Sự trở lại của những con đường ánh sáng khu xóm đạo Tân Phú sau một năm trầm lắng - Ảnh 1.

Không khí Giáng sinh đã ngập tràn khu vực xóm đạo quanh nhà thờ Tân Phú (quận Tân Phú cũ).

Tại các tuyến đường như Thành Công, Độc Lập, Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Hậu... hệ thống đèn LED đa sắc màu đã được người dân chung tay giăng mắc, tạo nên những con đường ánh sáng rực rỡ dài hun hút, lung linh huyền ảo.

VIDEO Sự trở lại của khu xóm đạo Tân Phú sau một năm trầm lắng

Sự trở lại của những con đường ánh sáng khu xóm đạo Tân Phú sau một năm trầm lắng - Ảnh 2.
Sự trở lại của những con đường ánh sáng khu xóm đạo Tân Phú sau một năm trầm lắng - Ảnh 3.
Sự trở lại của những con đường ánh sáng khu xóm đạo Tân Phú sau một năm trầm lắng - Ảnh 4.

Tại các tuyến đường như Thành Công, Độc Lập, Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Hậu... lung linh với hệ thống đèn LED đa sắc màu.

Dọc các con đường quanh khu xóm đạo này, không khó để bắt gặp nhà dân trang trí hang đá, tiểu cảnh được thiết kế công phu và thắp sáng mỗi khi chiều tối. Nhiều gia đình tranh thủ đưa con nhỏ ra phố, vừa vui chơi vừa tận hưởng bầu không khí rộn ràng đang dần lan tỏa khắp khu xóm đạo.

Sự trở lại của những con đường ánh sáng khu xóm đạo Tân Phú sau một năm trầm lắng - Ảnh 5.
Sự trở lại của những con đường ánh sáng khu xóm đạo Tân Phú sau một năm trầm lắng - Ảnh 6.
Sự trở lại của những con đường ánh sáng khu xóm đạo Tân Phú sau một năm trầm lắng - Ảnh 7.

Những tiểu cảnh hang đá dọc tuyến phố.

Tại khu vực Nhà thờ Tân Phú - trung tâm của xóm đạo, không khí Giáng sinh càng được cảm nhận rõ nét hơn. Theo ghi nhận, lượng người đến khu vực Nhà thờ Tân Phú trong những ngày này tăng dần vào mỗi buổi tối. Ngay từ cổng vào đến bên trong khuôn viên nhà thờ đều được trang hoàng những ánh đèn lộng lẫy.

Sự trở lại của những con đường ánh sáng khu xóm đạo Tân Phú sau một năm trầm lắng - Ảnh 8.
Sự trở lại của những con đường ánh sáng khu xóm đạo Tân Phú sau một năm trầm lắng - Ảnh 9.
Sự trở lại của những con đường ánh sáng khu xóm đạo Tân Phú sau một năm trầm lắng - Ảnh 10.

Tại khu vực Nhà thờ Tân Phú - trung tâm của xóm đạo, không khí Giáng sinh càng được cảm nhận rõ nét hơn

Sự trở lại của những con đường ánh sáng khu xóm đạo Tân Phú sau một năm trầm lắng - Ảnh 11.

“Năm nào nhà tôi cũng tự tay làm hang đá tiểu cảnh  để mừng giáng sinh. Năm ngoái vì một số lý do liên quan đến cấp phép nên khu này không giăng đèn, nhưng năm nay được thế này là cũng vui rồi” - chị Diệu Ái - một cư dân ngụ tại đường Nguyễn Trường Tộ chia sẻ.

Từng tiểu cảnh, từng chi tiết trang trí được bố trí hài hòa bên trong nhà thờ, không gian trang trí lộng lẫy đã thu hút đông đảo người dân đến chụp hình và dạo chơi để tận hưởng không khí trước thềm Giáng sinh. 

Giáng sinh Noel xóm đạo TPHCM xóm đạo Tân Phú
    Thông báo