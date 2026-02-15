Giao thừa của những người… đặc biệt!

Mỗi độ Xuân về, khi phố phường rực rỡ ánh đèn và mọi người đang quây quần bên nhau thì những công nhân vệ sinh môi trường lại cặm cụi thu gom, quét dọn rác thải sinh hoạt. Để các tuyến đường luôn xanh - sạch - đẹp cho người dân ăn Tết trọn vẹn, họ đã không ngại vất vả làm việc trong thời gian dài dưới màn đêm se lạnh.

Ông Trần Thanh Cường (59 tuổi), nhân viên Công ty Cổ phần môi trường đô thị Cà Mau, cho biết những ngày Tết lượng rác thải sinh hoạt tăng đột biến nên áp lực công việc cao hơn rất nhiều so với bình thường.

"Ngày Tết, tôi đi thu gom rác từ lúc 16 giờ cho đến xong công việc cũng phải tầm 3 giờ sáng hôm sau. Gần 20 năm gắn bó với nghề, chưa năm nào tôi đón giao thừa với gia đình. Đôi lúc cũng cảm thấy áy náy với vợ nhưng do đặc thù công việc nên cũng phải chấp nhận" – ông Cường bộc bạch.

Nhờ nguồn thu nhập từ công việc trên mà ông Cường đã nuôi được 3 người con ăn học tới nơi tới chốn và có việc làm ổn định. "Mấy đứa nhỏ đôi lần khuyên tôi nghỉ việc nhưng gắn bó với nghề lâu rồi nên cũng "mến tay mến chân". Tôi cảm thấy tự hào về công việc mà mình đã gắn bó gần 20 năm qua, vì đồng tiền kiếm được từ sức lao động của bản thân" – ông Cường phấn khởi nói.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Hạnh (41 tuổi) cho hay vợ chồng bà cùng làm việc tại Công ty Cổ phần môi trường đô thị Cà Mau nên có nguồn thu nhập ổn định để trang trải cuộc sống gia đình và lo cho việc học của con.

"Con gái được nghỉ Tết nhưng thấy mẹ làm việc vất vả vì lượng rác thải tăng nên bé đi phụ đẩy thùng đựng rác để tôi quét bỏ vào cho đỡ cực. Vợ chồng tôi tranh thủ buổi sáng đi thăm người thân, thắp hương cho ông bà trong mấy ngày Xuân để tối đi làm" – bà Hạnh chia.

Để không phát sinh điểm nóng về môi trường và đường phố luôn xanh – sạch - đẹp, Công ty Cổ phần môi trường đô thị Cà Mau đã bố trí khoảng 130 nhân viên quét dọn, thu gom rác… trên địa bàn phụ trách.

"Người lao động làm việc trong ngày Tết sẽ được hưởng các quyền lợi theo quy định. Lãnh đạo công ty đã bố trí bánh, mứt tại cơ quan và cùng ăn Tết với anh em sau khi mọi người làm việc trở về" – ông Trần Lâm Nhã, Trưởng Phòng Dịch vụ đô thị Cà Mau, Công ty Cổ phần môi trường đô thị Cà Mau - thông tin.

Dưới đây là hình ảnh những người công nhân vệ sinh môi trường ở Cà Mau làm việc xuyên Tết:

Nhiều người đang vui Xuân cùng gia đình thì các công nhân vệ sinh môi trường lại cặm cụi thu gom, quét dọn để đường phố luôn sạch đẹp

Rác thải sinh hoạt trong những ngày Tết tăng cao khiến cho công nhân vệ sinh môi trường càng thêm vất vả

Do đặc thù công việc nên 19 năm qua ông Cường chưa từng được đón giao thừa cùng gia đình

Bà Hạnh và chồng cùng làm việc tại Công ty Cổ phần môi trường đô thị Cà Mau nên có được nguồn thu nhập ổn định

Con gái thấy bà Hạnh làm vất vả nên tranh thủ những ngày nghỉ Tết để đi theo phụ mẹ



