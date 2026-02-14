Niềm vui trên những chuyến xe mùa Xuân 0 đồng hướng về quê hương

Sáng 14-2 (nhằm 27 Tháng Chạp) LĐLĐ TPHCM, Báo Người Lao Động, Zalopay đã tổ chức lễ khởi hành Chương trình "Chuyến xe mùa Xuân – Tết Nguyên đán Bính Ngọ" năm 2026 với chủ đề "Việt Nam quét mã – Giúp nhau về nhà".

Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Phạm Chí Tâm trao hoa và thư cảm ơn cho Báo Người Lao Động và Zalopay tại lễ khởi hành

Chuyến xe mùa Xuân nặng nghĩa tình

Đây là mùa thứ 2 chương trình được tổ chức, năm nay, với sự chung tay từ hơn 108.000 lượt quyên góp từ các nhà hảo tâm trên khắp cả nước, chương trình đã tổ chức 15 chuyến xe đưa gần 500 người lao động và người thân về các tỉnh miền Trung, Miền Bắc, Tây Nguyên đón Tết cổ truyền. Tổng kinh phí trên 900 triệu đồng. Đây là những lao động có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp, nhiều năm chưa về quê đón Tết cùng gia đình hoặc gia đình bị ảnh hưởng bởi bão lũ trong năm 2025…

Niềm vui của người lao động vì sắp được gặp lại người thân

Trước giờ xe lăn bánh, người lao động đã được lãnh đạo LĐLĐ TPHCM, Báo Người Lao Động, Zalopay gửi đến những lời chúc Tết tốt đẹp, trao tận tay những phần quà (trị giá 600.000 đồng/phần) cùng những bao lì xì đỏ thắm. Cùng với lời chúc và những món quà nghĩa tình, ban tổ chức cũng gửi gắm thông điệp năm mới đến người lao động, mong họ sau khi trải qua những ngày Tết ấm cúng, trọn vẹn cùng gia đình sẽ trở lại làm việc hăng say, cống hiến hết mình cho đơn vị, doanh nghiệp, góp phần xây dựng TPHCM ngày càng phát triển.

Lãnh đạo LĐLĐ TPHCM dặn dò công nhân trước khi về quê

Từ lúc chuẩn bị lên xe, chị Hoàng Thị Thảo, công nhân Công ty TNHH 3Q Vina (phường Phú Định, TPHCM) đã bắt đầu mong ngóng bởi chỉ hơn 24 giờ nữa, chị sẽ được gặp lại những người thân thương nhất sau 6 năm xa cách. Những năm qua, nỗi nhớ cha mẹ, nhớ quê luôn da diết nhưng chị đành chấp nhận vì cuộc sống còn vất vả. Các con còn nhỏ, thu nhập của hai vợ chồng chỉ đủ chi trả những nhu cầu thiết yếu, thỉnh thoảng mới dành dụm được một ít gửi về phụ tiền thuốc thang cho cha mẹ.

Lãnh đạo Báo Người Lao Động và Zalopay chúc Tết và tiễn công nhân về quê đón Tết

"6 năm nay, vợ chồng tôi và các con chưa một lần được đặt chân về mảnh đất quê hương, vì vậy, với chúng tôi, cơ hội được về trên "Chuyến xe mùa Xuân" vô cùng quý giá, càng vui hơn khi được các lãnh đạo trao tặng quà Tết để tôi có thêm một phần quà nho nhỏ nhưng đầy ý nghĩa cho cha mẹ" - chị tâm sự.

Lễ khởi hành Chương trình Chuyến xe mùa Xuân - Tết Nguyên đán Bính Ngọ (Clip: Thanh Nga)

Tết trọn vẹn

"Chuyến xe nghĩa tình" do Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt phối hợp với tổ chức Công đoàn thực hiện mới đây cũng đã đưa hàng chục người lao động trở về thăm quê hương trong dịp Tết Nguyên đán. Mỗi chuyến xe khởi hành đều mang theo nỗi nhớ mong và sự nôn nao khó tả.

Người lao động về quê trên Chuyến xe nghĩa tình do Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt phối hợp với tổ chức Công đoàn thực hiện

Hơn 10 năm xa quê (tỉnh Quảng Ngãi) vào TPHCM mưu sinh, mỗi dịp Tết, lựa chọn duy nhất của bà Huỳnh Thị Kim Chi (58 tuổi, nhân viên tạp vụ Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt) là phải về quê. Bởi đi xa cả năm, nhà bỏ trống không ai hương khói cho chồng. Nếu Tết cũng không về tảo mộ, hương khói thì không phải lẽ.

Chồng bà Chi mất khi bà mới 18 tuổi. Kể từ đó bà ở vậy nuôi con. Cuộc sống ở quê khốn khó, bà vào Nam kiếm sống và phụ con gái nuôi cháu ngoại. Đồng lương ít ỏi nên mỗi lần về quê là mỗi khó. May mắn cho bà Chi là năm nào bà cũng được về quê miễn phí trên "Chuyến xe nghĩa tình".

Dịp Tết năm nay, bà càng vui hơn khi không riêng bà mà cả 2 cháu ngoại đều được miễn phí vé xe về quê. Cùng với đó được Công đoàn xã Hóc Môn tặng quà Tết trước khi lên đường. "Nhờ sự chăm lo chu đáo của doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn, cuối năm tôi an tâm làm việc, không phải thấp thỏm lo việc xe cộ về quê dịp Tết"- bà Chi chia sẻ.

Những chuyến xe nghĩa tình lăn bánh đưa người lao động về quê đón Tết (Clip: Mai Chi)

Theo ông Nguyễn Đức Hưng - Chủ tịch Công đoàn Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt, chương trình "Chuyến xe nghĩa tình" đã được đơn vị thực hiện liên tục nhiều năm để đưa người lao động cùng người thân về quê sum họp cùng gia đình mỗi khi Tết đến.

Dịp Tết năm nay có 80 cán bộ, giáo viên, người lao động đang làm việc tại Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt và người thân của họ về quê đón Tết trên 6 chuyến xe miễn phí. Các chuyến xe sẽ đưa người lao động về các tỉnh từ Huế trở vào.

"Các chuyến xe không chỉ đưa người lao động về quê an toàn, tiết kiệm mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia, tạo sự gắn kết giữa người lao động với doanh nghiệp và với tổ chức Công đoàn" - ông Hưng nhìn nhận.