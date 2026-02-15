"Chuyến xe 0 đồng" chở theo niềm vui và sự đoàn tụ của hàng ngàn công nhân xa quê

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

"Chuyến xe 0 đồng" chở theo niềm vui và sự đoàn tụ của hàng ngàn công nhân xa quê

Thực hiện: Thanh Thảo

(NLĐO) - Những “chuyến xe 0 đồng” đã lăn bánh từ thủ phủ công nghiệp, chở theo niềm vui và nỗi mong chờ đoàn tụ của hàng ngàn công nhân xa quê

Chuyến xe "0 đồng" từ thủ phủ công nghiệp chở công nhân về quê đón Tết - Ảnh 1.

Chuyến xe 0 đồng được tổ chức Công đoàn tổ chức thường niên nhằm hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn được về quê sum họp cùng gia đình. Với nhiều công nhân, đây không chỉ là một tấm vé xe miễn phí, mà còn là món quà tinh thần vô giá sau một năm lao động vất vả.

Chuyến xe "0 đồng" từ thủ phủ công nghiệp chở công nhân về quê đón Tết - Ảnh 2.

Trong chuyến hành trình về quê, người lao động được lãnh đạo TPHCM đến tiễn và tặng những phần quà ý nghĩa (Trong ảnh: Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, tiễn công nhân về quê đón Tết tại Trung tâm Văn hóa lao động Bình Dương)

Chuyến xe "0 đồng" từ thủ phủ công nghiệp chở công nhân về quê đón Tết - Ảnh 3.

Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ phương tiện di chuyển, chương trình còn thể hiện sự quan tâm của toàn xã hội đối với người lao động – lực lượng đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế đất nước.

Chuyến xe "0 đồng" từ thủ phủ công nghiệp chở công nhân về quê đón Tết - Ảnh 4.

Bà Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, lên xe tiễn công nhân và dặn dò công nhân về quê đón Tết lành mạnh, an toàn, hẹn ngày trở lại TPHCM sau Tết

CLIP: Bà Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM chia sẻ về ý nghĩa của chuyến xe 0 đồng


Chuyến xe "0 đồng" từ thủ phủ công nghiệp chở công nhân về quê đón Tết - Ảnh 5.

Tại Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam, chuyến xe xuân 0 đồng đã trở thành nét đẹp vào mỗi dịp Tết đến xuân về, năm nào công ty cũng đưa công nhân về quê và đón công nhân trở lại làm việc

Chuyến xe "0 đồng" từ thủ phủ công nghiệp chở công nhân về quê đón Tết - Ảnh 6.

Đích thân ông Nogi Hiroshi, Tổng Giám đốc công ty, lên xe tặng quà và gửi lời chúc đến anh chị em công nhân

Chuyến xe "0 đồng" từ thủ phủ công nghiệp chở công nhân về quê đón Tết - Ảnh 7.

Năm nay, có 6 xe giường nằm đưa công nhân về quê đón Tết, tổng số tiền tài trợ khoảng 600 triệu đồng.

Chuyến xe "0 đồng" từ thủ phủ công nghiệp chở công nhân về quê đón Tết - Ảnh 8.

Bà Phạm Thị Tuyết Nhung, Chủ tịch Công đoàn công ty, cho biết ngoài việc chi trả 100% tiền xe cho nhân viên thì con của nhân viên cũng được hỗ trợ 50% cho mỗi bé thông qua đề xuất từ Công đoàn.

Chuyến xe "0 đồng" từ thủ phủ công nghiệp chở công nhân về quê đón Tết - Ảnh 9.

Ngày đưa công nhân về quê là ngày 12-2-2026; ngày đón công nhân vào làm việc là 21-2-2026.

Chuyến xe "0 đồng" từ thủ phủ công nghiệp chở công nhân về quê đón Tết - Ảnh 10.

Cán bộ Công đoàn dặn dò tỉ mỉ người lao động trước khi lên xe xuất phát về quê đón Tết

Chuyến xe "0 đồng" từ thủ phủ công nghiệp chở công nhân về quê đón Tết - Ảnh 11.

Với thông điệp "người lao động là vốn quý", Tết Nguyên đán 2026, công ty thưởng 2,4 tháng lương/người, bao gồm lương cơ bản và các khoản phụ cấp theo lương.

Tin liên quan

Hình ảnh ấm áp những ngày cuối năm tại doanh nghiệp

Hình ảnh ấm áp những ngày cuối năm tại doanh nghiệp

(NLĐO) - Để tri ân người lao động sau 1 năm làm việc, nhiều doanh nghiệp, Công đoàn cơ sở đã tổ chức các hoạt động vui xuân, đón Tết đầm ấm, hạnh phúc

Niềm vui trên những chuyến xe mùa Xuân 0 đồng hướng về quê hương

(NLĐO)- Những chuyến xe lăn bánh, đưa hàng trăm công nhân - lao động về quê sum họp với gia đình trong dịp Tết cổ truyền

Ai cũng có Tết

(NLĐO) - Sự quan tâm, chăm lo của tổ chức Công đoàn đã góp phần động viên, chia sẻ và mang lại mùa xuân ấm áp đối với người lao động có hoàn cảnh khó khăn

hỗ trợ người lao động tổ chức Công đoàn hoàn cảnh khó khăn tổng giám đốc công nhân về quê người lao động
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo