Ai cũng có Tết

Góp mặt tại chương trình tặng quà Tết cho đoàn viên - lao động tự do có hoàn cảnh khó khăn do Công đoàn phường Phú Thạnh, TPHCM tổ chức nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 mới đây, trên tay chị Hoàng Thị Như Hiền vẫn còn tập vé số bán dở.

Chị Hiền chia sẻ mỗi ngày đi bộ rã chân để bán, chị cũng chỉ kiếm được hơn 150.000 đồng. Chồng chị là công nhân, thu nhập thấp, trong khi gia đình ở nhà trọ, nuôi 6 đứa con nên cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn.

Tết đến với gia đình chị Hiền cũng không có gì đặc biệt, bởi chị vẫn phải đi bán vé số để mưu sinh, tiền cũng không có để sắm sửa. "Tuy nhiên, Tết năm nay đặc biệt hơn, đủ đầy hơn với gia đình tôi khi phần quà Công đoàn trao tặng. Nhìn quà thôi tôi cũng đã thấy ấm lòng rồi" - chị bày tỏ.

Người lao động khó khăn nhận quà Tết do Công đoàn phường Phú Thạnh trao tặng từ nguồn kinh phí vận động

Chị Trần Thị Chính - ngụ tại khu trọ số 8 đường Tân Thới Nhất 12, phường Đông Hưng Thuận - cũng có cảm xúc tương tự khi tham gia chương trình "Tết không xa nhà- Ấm áp nghĩa tình Công đoàn Thành phố" do LĐLĐ TPHCM tổ chức.

Tại chương trình, ngoài được lãnh đạo LĐLĐ thành phố thăm hỏi, động viên, chúc Tết, quây quần cùng mọi người trong khu trọ thưởng thức bữa cơm tất niên Công đoàn, chị Chính còn được được tặng quà, bánh tét, thịt kho trứng, dưa giá… để đón xuân.

Chị Chính vốn là công nhân may của một công ty trên địa bàn và hiện ở trọ một mình. Cách đây 2 tháng, chị bị u não, phải phẫu thuật. Hiện tại chị bị suy giảm khả năng vận động nên phải nghỉ việc ở công ty nên mất nguồn thu nhập. Vậy nên, mặc dù đầu thường xuyên đau nhức, vận động khó khăn nhưng chị vẫn phải dò giẫm từng bước đi nhặt ve chai để kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Người lao động khó khăn ngụ tại khu trọ số 8 đường Tân Thới Nhất 12, phường Đông Hưng Thuận quây quần trong bữa cơm tất niên Công đoàn



Không chỉ chăm lo cho người lao động khó khăn, bệnh hiểm nghèo, lao động tự do, dịp Tết, Công đoàn TPHCM còn quan tâm động viên, chia sẻ khó khăn với những người do đặc thù công việc phải làm việc xuyên Tết.

Mới đây, vào ngày 13-2 (tức 26 Tết), đoàn công tác của LĐLĐ TPHCM đã đi chúc Tết, động viên và tặng 60 phần quà cho người lao động làm việc xuyên Tết tại Công ty TNHH Môi trường Đô thị TPHCM và công trình cải tạo rạch Xuyên Tâm.

Góp mặt trong buổi tiếp đoàn công tác của LĐLĐ TPHCM đến thăm và tặng quà, anh Đặng Tấn Tài, công nhân quét rác đường thuộc Công ty TNHH Môi trường Đô thị TPHCM, cho hay rất cảm khích trước sự thấu hiểu, sẻ chia của Công đoàn thành phố đối với những người làm công việc đặc thù như anh.

Ông Võ Khắc Thái - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM, thăm hỏi các công nhân vệ sinh làm việc xuyên Tết

Anh Tài chia sẻ vợ chồng anh cùng làm công nhân quét rác đường đã được 11 năm, cũng ngần ấy năm gia đình anh không có Tết. Bởi ngoài đặc thù không có ngày nghỉ, dịp Tết khối lượng công việc tăng cao, anh phải làm thêm giờ để hoàn thành công việc được giao. Theo anh Tài, nhiều năm không có Tết gia đình anh cũng đã quen, nhưng cũng không tránh khỏi những phút giây chạnh lòng. Do vậy sự quan tâm của Công đoàn thành phố mang lại sự động viên rất lớn cho gia đình anh.

Ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, tặng quà Tết cho người lao động làm việc xuyên Tết ở công trình cải tạo rạch Xuyên Tâm

Với phương châm "Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết", dịp Tết Nguyên đán 2026, các cấp Công đoàn TPHCM đã tập trung tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết thiết thực cho đoàn viên và người lao động trên địa bàn. Bên cạnh nguồn kinh phí từ ngân sách Công đoàn (3.263 tỉ đồng), các cấp Công đoàn TPHCM còn vận động từ các nguồn tài trợ, nhà hảo tâm (509 tỉ đồng) để nâng chất và mở rộng đối tượng chăm lo. Tổng số đoàn viên, người lao động được Công đoàn thành phố chăm lo dịp Tết này là 2.862.147 người.







