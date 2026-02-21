Từ những buổi chiều theo anh trai ra sân tập cho vui, cây vợt với tay vợt trẻ của TP HCM ngày ấy chỉ đơn giản là cách rèn sức khỏe.

Không ai ngờ, những lần thi đấu phong trào cấp tiểu học rồi liên tiếp giành huy chương lại trở thành bước khởi đầu cho một hành trình dài hơn của giấc mơ cầu lông chuyên nghiệp và thứ hạng từng đứng tóp 52 BWF (LĐ cầu lông thế giới) ở tuổi 25, vào tháng 10-2025.

Nguyễn Hải Đăng, tay vợt sinh năm 2000 của tuyển cầu lông TP HCM là VĐV nổi bật trong năm 2025 khi liên tục gây chú ý ở nội dung đơn nam cầu lông Việt Nam, tại các giải của BWF và giữ thứ hạng 65 BWF.

Khởi đầu môn đấu này, Hải Đăng, người sinh ra và lớn lên ở TP HCM chỉ đến với việc tập cho vui theo anh trai. Trong thời điểm trưởng thành, anh tham gia nhiều giải cầu lông ở các cấp học, phong trào và giành nhiều giải thưởng.

Đến khoảng năm 17-18 tuổi, bản thân Hải Đăng mới nhận ra mình thực sự hợp với môn thể thao này, và quyết định theo đuổi con đường thi đấu đỉnh cao.

Từ đó, những chuyến xuất ngoại nối tiếp nhau. Những ngày đầu bỡ ngỡ vì không biết tiếng Anh, nhiều giải đấu phải đi một mình, không HLV kèm cặp. “Từ bé đến giờ, hầu như tôi thi đấu nước ngoài nhiều. Lúc thắng, thua, không ai chia sẻ nhưng càng đi thi đấu nhiều nên quen dần và tự tin hơn” - Hải Đăng bày tỏ.

Trong khi các VĐV quốc tế có cả ê-kíp, HLV đi cùng, nhưng với Đăng sẽ phải tự xoay xở mọi thứ. Kinh phí có hạn, Hải Đăng cũng phải “tự túc”, lên kế hoạch cẩn thận từ vé máy bay, ăn ở đến kế hoạch thi đấu.

Hải Đăng có năm 2025 đầy ấn tượng với việc lần đầu vào tứ kết Vietnam Open và có thêm 2 trận bán kết Super 100 khác

“Do kinh phí hạn chế nên tôi gần như phải đi thi đấu ở nước ngoài 1 mình, thấy các VĐV nước ngoài có cả ê-kip đi theo thì cũng chạnh lòng. Nhưng cũng vì vậy mà tôi phải cố gắng hơn nữa, Những chuyến thi đấu tôi cũng "học lỏm" những cái hay từ các VĐV để về áp dụng cho bản thân" - Hải Đăng cho biết.

Trong sự nghiệp, Hải Đăng không chỉ gặp khó về kinh phí đi du đấu như nhiều vận động viên khác, anh cũng không được sự ủng hộ từ gia đình từ khởi đầu. Gia đình ban đầu không ủng hộ, bởi thể thao chuyên nghiệp quá vất vả.

Hải Đăng nhớ lại: “Sau khi có được những giải thưởng trong nước và quốc tế thì ba mẹ không còn ngăn cản nữa mà đã hỗ trợ hết mức cho tôi".

Dấu mốc, tháng 3-2023, Hải Đăng tăng 5 bậc lên vị trí 163 với số điểm 8.910 nhờ giải Thailand International Challenge.

Điều này cũng giúp anh trở thành tay vợt số một Việt Nam sau 21 năm thống trị của đàn anh Tiến Minh trên bảng xếp hạng BWF.

Việc dần vượt qua cái bóng của đàn anh mang lại niềm vui, nhưng cũng là áp lực. Bởi vượt qua trong nước mới chỉ là khởi đầu, còn đấu trường quốc tế mới thực sự khắc nghiệt.

Tay vợt sinh năm 2000 hiểu mình phải làm tốt hơn nữa ở các giải quốc tế sau, nếu muốn chạm đến những cột mốc mà thế hệ đàn anh từng tạo dựng.

Để làm được điều đó, Đăng đã phải cải thiện nhiều thứ và dần trưởng thành hơn, từ tư duy tấn công và khả năng cầm nhịp trận đấu. Với quyết tâm của bản thân, năm 2025 trở thành bước tiến quan trọng của Hải Đăng.

Tay vợt người TP HCM lần đầu vào tứ kết Vietnam Open trên sân nhà, và có thêm hai lần vào bán kết các giải Super 100 khác ở Al Ain Masters 2025 và Indonesia Masters II 2025.

Những kết quả ấy mở ra niềm tin cho mùa giải 2026, Đăng cũng đặt mục tiêu thi đấu nhiều giải cấp độ cao hơn như Super 300, 500 để tích lũy điểm số, hướng đến top 50 thế giới và bước đệm cho giấc mơ xa hơn là tấm vé Olympic 2028, tại Mỹ.

Hải Đăng nỗ lực xuyên Tết cho giải mở đầu năm mới tại Singapore

Để thực hiện hóa điều đó, Hải Đăng vẫn duy trì hai buổi tập mỗi ngày suốt Tết Nguyên đán. Tết với Hải Đăng chỉ là vài ngày bên gia đình, mùng 6 Tết lại lên đường, hướng tới giải Singapore International Challenge 2026, giải đấu có sự góp mặt của nhiều tay vợt hàng đầu Việt Nam như Tiến Minh, Thị Trang, Đức Phát...