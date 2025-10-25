HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Hải Đăng lần thứ 2 vào bán kết giải cầu lông Super 100

Tin - ảnh: Quốc An

(NLĐO) - Tay vợt Nguyễn Hải Đăng có lần thứ 2 liên tiếp tiến vào bán kết giải super 100 khi đánh bại đối thủ Malaysia tại tứ kết Giải Indonesia Masters II 2025

Tối 24-10, tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Hải Đăng (hạng 55 thế giới) đã xuất sắc đánh bại Ong Zhen Yi (Malaysia, hạng 154 thế giới) với tỉ số 2-1 (21-11, 19-21, 21-15), giành vé vào bán kết Giải Cầu lông Indonesia Masters II 2025 – giải thuộc hệ thống BWF Super 100.

Đây là lần thứ hai trong sự nghiệp, Hải Đăng lọt vào bán kết một giải đấu thuộc nhóm Super 100 của LĐ Cầu lông thế giới, sau giải Al Ain Masters 2025 tại UAE. Đối thủ tiếp theo của anh là tay vợt trẻ người Trung Quốc Dong Tianyao (hạng 118 thế giới).

Tại giải này, Hải Đăng được xếp hạt giống số 6 và được đặc cách vào thẳng vòng 2. Anh lần lượt vượt qua Wongsup Wongsup In (Thái Lan) với tỉ số 2-1 và Krishna Adi Nugraha (Indonesia) 2-0 để tiến sâu vào vòng 4 tay vợt mạnh nhất.

Hải Đăng lần thứ 2 vào bán kết giải cầu lông Super 100 - Ảnh 1.

Bán kết còn lại là cuộc "nội chiến" Indonesia giữa Moh. Zaki Ubaidillah và hạt giống số 7 Prahdiska Bagas Shujiwo.

Nếu cùng giành chiến thắng, Hải Đăng sẽ có dịp tái đấu Shujiwo – đối thủ từng thua anh 0-2 (19-21, 8-21) ở tứ kết Giải Al Ain Masters 2025.

Hai trận bán kết đơn nam của giải Indonesia Masters II sẽ dự kiến diễn ra trong chiều nay (25-10).

Giải Indonesia Masters II 2025 có tổng giá trị tiền thưởng 110.000 USD. Với việc góp mặt ở bán kết, Hải Đăng chắc chắn nhận được 1.595 USD cùng 3.850 điểm xếp hạng thế giới. Nếu tiến vào chung kết, tay vợt Việt Nam sẽ có ít nhất 4.180 USD và 4.680 điểm.

Tin liên quan

Thùy Linh bất ngờ bỏ cuộc trong set 2 giải super 750

Thùy Linh bất ngờ bỏ cuộc trong set 2 giải super 750

(NLĐO) - Trưa 17-9, Thuỳ Linh có màn ra sân ở Giải Super 750 - Trung Quốc Master 2025 nhưng cô bỏ cuộc ở thời điểm đối thủ dần liền 3 điểm trong set 2.

Tay vợt 18 tuổi giành HCB Giải Cầu lông Malaysia International Series 2025

(NLĐO) - Tay vợt 18 tuổi Bích Phương giành HCB Giải Cầu lông Malaysia International Series 2025 sau khi bất ngờ thắng hạt giống 1 và 5

Đình Hoàng, Đình Mạnh làm nên lịch sử cho đôi nam cầu lông tại Vietnam Open

(NLĐO) - Hai tay vợt đôi nam Đình Hoàng và Đình Mạnh đã làm nên lịch sử khi trở thành bộ đôi đầu tiên của Việt Nam đến tứ kết Vietnam Open.

BWF nguyễn hải đăng Bán kết super 100 Indonesia Masters II 2025
