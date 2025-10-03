HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Nguyễn Hải Đăng làm nên lịch sử, vào bán kết Super 100 tại UAE

Tin -ảnh: Quốc An

(NLĐO) - Sau thành công vào đến tứ kết Vietnam Open 2025, Hải Đăng tiếp tục thể hiện bản lĩnh khi giành quyền vào đến bán kết giải đấu cùng cấp độ tại UAE.

Tay vợt số 1 đơn nam Việt Nam Nguyễn Hải Đăng (hạng 64 thế giới) có lần đầu tiên giành quyền vào bán kết một giải thuộc hệ thống World Tour Super 100 của BWF (LĐ Cầu lông thế giới), khi đánh bại hạt giống số 4 Panitchaphon Teeraratsakul (Thái Lan, hạng 39) ở tứ kết Al Ain Masters 2025 diễn ra tại UAE chiều 3-10.

Trước đối thủ được đánh giá cao hơn, Hải Đăng thi đấu đầy tự tin, liên tục dẫn điểm. Dù để đối thủ mớ điểm, Hải Đăng vẫn bình tĩnh, xử lý cầu tốt rồi dẫn 4-1, 10-4 và giành chiến thắng áp đảo 21-7.

Nguyễn Hải Đăng làm nên lịch sử giải Supper 100 tại UAE - Ảnh 1.

Hải Đăng có lần đầu tiên tiến vào bán kết Super 100 của BWF

Đây là chiến thắng lịch sử, giúp anh lần đầu góp mặt ở bán kết một giải đấu đẳng cấp quốc tế nằm trong hệ thống World Tour Super 100, tương tự Vietnam Open vừa diễn ra tại TP HCM.

Tại Vietnam Open, tay vợt Việt Nam từng bày tỏ mục tiêu lọt vào top 50 thế giới, để có được vị trí hạt giống tại SEA Games vào cuối năm.

Với tấm vé vào đến bán kết, Hải Đăng có được thành tích tốt nhất năm 2025 và sẽ chạm trán Joakim Oldorff (Phần Lan, hạng 54). Việc góp mặt ở bán kết sẽ giúp Đăng nhận thêm ít nhất 3.850 điểm, qua đó tiến gần mục tiêu lọt vào top 50 thế giới hướng tới SEA Games cuối năm.

Trước trận tứ kết này, tay vợt 25 tuổi đã xuất sắc vượt qua hạt giống số 8 Prahdiska Bagas Shujiwo (Indonesia, hạng 57) tại vòng 2, và các tay vợt như Harry Huang (Anh, hạng 74), Bismo Raya Oktora (Indonesia, hạng 141).

Hiện Nguyễn Hải Đăng là tay vợt đơn nam có thứ hạng cao nhất của cầu lông Việt Nam. Xếp sau anh là Lê Đức Phát (hạng 100) và lão tướng Nguyễn Tiến Minh (hạng 379).

Tin liên quan

Hải Đăng vào vòng 3, hy vọng cuối của cầu lông đơn nam Việt Nam

Hải Đăng vào vòng 3, hy vọng cuối của cầu lông đơn nam Việt Nam

(NLĐO) - Hải Đăng, hạt giống số 7 đơn nam khẳng định vị thế vào vòng 3 Giải Cầu lông Vietnam Open 2025, tay vợt duy nhất của chủ nhà còn góp mặt nội dung này.

Thuỳ Linh vào bán kết, hy vọng duy nhất của chủ nhà ở giải Vietnam Open

(NLĐO) - Chiều tối 13-9, Giải cầu lông Vietnam Open 2024 đã diễn ra loạt trận tứ kết, Nguyễn Thùy Linh vượt qua tay vợt người Nhật Asuka Takahashi với tỉ số 2-1 đầy cảm xúc tại Nhà Thi đấu Nguyễn Du (TP HCM) để tiến vào bán kết.

Đức Phát vô địch giải quốc tế, Hải Đăng giành hạng ba

(NLĐO) - Cầu lông Việt Nam mang đến tin vui nhân dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 khi Lê Đức Phát vô địch đơn nam với chiến thắng kịch tính 2-1 ở chung kết Giải LAGOS international Classics 2024 tổ chức tại Lagos, Nigeria.

cầu lông Việt Nam BWF nguyễn hải đăng super 100
