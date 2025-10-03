Nguyễn Hải Đăng làm nên lịch sử, vào bán kết Super 100 tại UAE

Tay vợt số 1 đơn nam Việt Nam Nguyễn Hải Đăng (hạng 64 thế giới) có lần đầu tiên giành quyền vào bán kết một giải thuộc hệ thống World Tour Super 100 của BWF (LĐ Cầu lông thế giới), khi đánh bại hạt giống số 4 Panitchaphon Teeraratsakul (Thái Lan, hạng 39) ở tứ kết Al Ain Masters 2025 diễn ra tại UAE chiều 3-10.

Trước đối thủ được đánh giá cao hơn, Hải Đăng thi đấu đầy tự tin, liên tục dẫn điểm. Dù để đối thủ mớ điểm, Hải Đăng vẫn bình tĩnh, xử lý cầu tốt rồi dẫn 4-1, 10-4 và giành chiến thắng áp đảo 21-7.

Hải Đăng có lần đầu tiên tiến vào bán kết Super 100 của BWF

Đây là chiến thắng lịch sử, giúp anh lần đầu góp mặt ở bán kết một giải đấu đẳng cấp quốc tế nằm trong hệ thống World Tour Super 100, tương tự Vietnam Open vừa diễn ra tại TP HCM.

Tại Vietnam Open, tay vợt Việt Nam từng bày tỏ mục tiêu lọt vào top 50 thế giới, để có được vị trí hạt giống tại SEA Games vào cuối năm.

Với tấm vé vào đến bán kết, Hải Đăng có được thành tích tốt nhất năm 2025 và sẽ chạm trán Joakim Oldorff (Phần Lan, hạng 54). Việc góp mặt ở bán kết sẽ giúp Đăng nhận thêm ít nhất 3.850 điểm, qua đó tiến gần mục tiêu lọt vào top 50 thế giới hướng tới SEA Games cuối năm.

Trước trận tứ kết này, tay vợt 25 tuổi đã xuất sắc vượt qua hạt giống số 8 Prahdiska Bagas Shujiwo (Indonesia, hạng 57) tại vòng 2, và các tay vợt như Harry Huang (Anh, hạng 74), Bismo Raya Oktora (Indonesia, hạng 141).

Hiện Nguyễn Hải Đăng là tay vợt đơn nam có thứ hạng cao nhất của cầu lông Việt Nam. Xếp sau anh là Lê Đức Phát (hạng 100) và lão tướng Nguyễn Tiến Minh (hạng 379).