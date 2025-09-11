Hải Đăng, Thùy Linh ngược dòng vào tứ kết Vietnam Open 2025

Chiều 11-9 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TP HCM), hạt giống số 7 Nguyễn Hải Đăng (hạng 63 thế giới) tạo nên màn ngược dòng kịch tính trước Mithun Manjunath (Ấn Độ, hạng 111) để giành quyền vào tứ kết Giải Super 100 - Vietnam Open 2025.

Ở set 1, tay vợt sinh năm 2000 khởi đầu tốt nhưng nhanh chóng bị đối thủ vượt lên với chuỗi điểm dài, để thua 12-21. Sang set 2, dù nhập cuộc khó khăn, Hải Đăng dần tận dụng sự xuống sức của Manjunath, kiên trì với lối đánh bền bỉ, xen lẫn những cú smash uy lực. Anh giữ được sự tập trung ở thời điểm quyết định và thắng 21-17, cân bằng tỉ số 1-1.

Hải Đăng có màn ngược dòng để tiến vào tứ kết đơn nam

Trong set 3, Hải Đăng cho thấy sự thăng hoa, Manjunath ngược lại tỏ rõ dấu hiệu đuối sức, phải chạy khắp sân cứu cầu, tay vợt số 1 Việt Nam thoải mái triển khai lối đánh biến hóa, liên tục ghi điểm để nới rộng khoảng cách.

Dù để đối thủ rút ngắn cách biệt cuối trận, Hải Đăng vẫn kịp kết thúc set 21-18, thắng chung cuộc 2-1. Đối thủ của Hải Đăng ở tứ kết sẽ là tay vợt Trung Quốc Wang Zijun (hạng 159).

So với mùa giải 2024, khi dừng bước trước Shogo Ogawa ngay vòng hai, thành tích năm nay của Hải Đăng đã được cải thiện, đồng thời giúp anh tích lũy thêm điểm số quan trọng trên bảng xếp hạng BWF. Hải Đăng cũng là tay vợt nam duy nhất của Việt Nam tiến xa ở nội dung đơn nam năm nay của giải.

Trong khi đó, trận đấu đơn nữ của đương kim vô địch Nguyễn Thùy Linh diễn ra với bất ngờ ở set 1. Kisona Selvaduray tận dụng những pha xử lý thiếu cảm giác của Thùy Linh để sớm tạo cách biệt, rồi thắng cách biệt 21-14.

ĐKVĐ Thùy Linh vất vả để tiến vào tứ kết đơn nữ

Sang set 2, Thùy Linh lấy lại phong độ, đánh chắc tay và tạo khoảng cách lớn ngay từ đầu, để thắng dễ 21-12 khi đối thủ chủ động giữ sức cho game quyết định.

Set 3 chứng kiến sự sa sút thể lực của Selvaduray, Thùy Linh đã không bỏ lỡ cơ hội, áp đảo để khép lại trận đấu với tỉ số 21-10.

Chung cuộc, Nguyễn Thùy Linh ngược dòng thắng Kisona Selvaduray 2-1 (14-21, 21-12, 21-10) để giành vé vào tứ kết Vietnam Open 2025. Đối thủ của Thùy Linh sẽ là tay vợt Thái Lan Thamonwan Nithiittikrai (hạng 80 thế giới).