Kinh tế

Giá sầu riêng có nơi chỉ còn 25.000 đồng/kg

Thùy Linh

(NLĐO) - Thời gian gần đây, giá sầu riêng có xu hướng giảm, hàng xô dao động ở mức thấp từ 25.000 - 30.000 đồng/kg.

Cập nhật ngày 25-4 từ Chogia.vn cho thấy, tại các vùng thu mua trọng điểm giá sầu riêng tiếp tục duy trì ở mức thấp, đặc biệt là hàng xô dao động ở mức thấp 25.000 - 30.000 đồng/kg.

Lý do khiến giá sầu riêng giảm trong năm 2026 và triển vọng tương lai - Ảnh 1.

Dự báo giá sầu riêng có triển vọng tăng trưởng tốt

Ở Tây Nam Bộ, sầu riêng RI6 loại 1 được thu mua trong khoảng 55.000 - 60.000 đồng/kg, còn hàng xô dao động từ 25.000 - 28.000 đồng/kg. Đối với sầu riêng Thái, giá hàng tuyển tiếp tục giữ ở mức 85.000 - 90.000 đồng/kg, trong khi hàng xô phổ biến từ 45.000 - 50.000 đồng/kg.

Ở khu vực Đông Nam Bộ, mặt bằng giá vẫn đi ngang so với các phiên gần đây. Cụ thể, RI6 loại đẹp duy trì trong khoảng 55.000 - 60.000 đồng/kg, còn hàng xô phổ biến ở mức 25.000 - 30.000 đồng/kg.

Tại Tây Nguyên, giá sầu riêng RI6 đạt chuẩn hiện ở mức 52.000 - 54.000 đồng/kg, còn hàng xô dao động từ 25.000 - 30.000 đồng/kg.

Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit) Nguyễn Thanh Bình cho biết sầu riêng vẫn là một cái mặt hàng có kim ngạch lớn nhất của Việt Nam sang xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Từ đầu năm đến nay, xuất khẩu sầu riêng sang thị trường này rất tốt.

Tuy nhiên, Chủ tịch Vinafruit cũng nhìn nhận giá sầu riêng trong nước có xu hướng giảm so với đỉnh trong thời gian khoảng gần 1 tháng nay.

Theo ông Bình, lý do là chuẩn bị vào mùa vụ mới của Việt Nam cũng như là của các nước sản xuất chính về sầu riêng như Thái Lan, nên giá đi xuống.

Chủ tịch Vinafruit tin tưởng rằng triển vọng giá sầu riêng trong thời gian tới tiếp đà tăng trưởng tốt, nhất là khi ngành sầu riêng Việt Nam đang có điều kiện thuận lợi để xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc, cũng như đảm bảo các yêu cầu về mặt chất lượng, an toàn thực phẩm từ thị trường này.

Theo Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương, hoạt động xuất khẩu rau quả của Việt Nam trong tháng 3 và quý I-2026 tiếp tục tăng trưởng khả quan, trở thành "điểm sáng" lớn nhất trong nhóm hàng nông, lâm, thủy sản.

Cục Xuất nhập khẩu dẫn số liệu thống kê từ Cục Hải quan Việt Nam cho thấy kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam trong tháng 3-2026 đạt 532,21 triệu USD, tăng 51,6% so với tháng 2-2026 và tăng 11,5% so với tháng 3/2025.

Tính chung quý I-2026, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt 1,53 tỉ USD, tăng 31,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dự báo quý II-2026, xuất khẩu rau quả của Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng tích cực khi các nghị định thư mới về trái cây đông lạnh và dừa tươi được vận hành trơn tru, đặc biệt nhiều loại trái cây đặc sản bước vào thu hoạch chính (vải thiều, xoài, sầu riêng vụ chính).

Tuy nhiên, vấn đề kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và mã số vùng trồng vẫn là yếu tố then chốt để duy trì tăng trưởng bền vững.

Sau lập đỉnh, giá sầu riêng quay đầu giảm mạnh

NLĐO) - Dù giá sầu riêng đang lao dốc, nhiều nhà vườn vẫn duy trì được lợi nhuận nhờ đã bán một phần sản lượng ở mức giá cao trước đó.

Công ty của bầu Đức tính trồng thêm 700 ha sầu riêng

(NLĐO) – Hoàng Anh Gia Lai do ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) làm Chủ tịch HĐQT vừa công bố trồng thêm 700 ha sầu riêng, 1.000 ha dâu tằm và 7.000 ha cà phê

Sầu riêng Ri 6 Việt Nam áp đảo chợ châu Á ở Mỹ

(NLĐO) – Sầu riêng Ri 6 Việt Nam đang chiếm vị thế áp đảo tại các chợ châu Á tại Mỹ khi sầu riêng Thái Lan chưa vào mùa

