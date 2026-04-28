Kinh tế

Giá sầu riêng ở ĐBSCL "chạm đáy"

Tin-ảnh: Ca Linh

(NLĐO) - Theo ghi nhận tại đồng bằng sông Cửu Long, giá sầu riêng đang giảm sâu, xuống mức thấp nhất trong nhiều tháng qua

Cụ thể, giá sầu riêng Ri6 chỉ còn khoảng 30.000-32.000 đồng/kg, trong khi giống Mongthong dao động 60.000-70.000 đồng/kg.

Ông Trần Thiện Thanh, Phó Giám đốc HTX Sầu riêng Trường Phát (TP Cần Thơ), cho biết nhiều thương lái lý giải nguyên nhân giá sầu riêng giảm là do hoạt động xuất khẩu sang Trung Quốc gặp khó, doanh nghiệp tồn kho nên hạn chế thu mua.

"Trung bình 1 ha sầu riêng cần vốn đầu tư khoảng 250 triệu đồng. Mức giá từ 45.000 đồng/kg trở lên nhà vườn mới có lãi, còn với giá hiện nay thì họ cầm chắc thua lỗ" - ông Thanh khẳng định.

Giá sầu riêng tại BĐSCL giảm sâu nhất năm 2026 - Ảnh 1.

Sầu riêng miền Tây giảm giá mạnh, nhiều nhà vườn đối mặt thua lỗ.

Ông Thanh cũng cho biết vườn sầu riêng của gia đình ông còn khoảng 40 ngày nữa sẽ thu hoạch, sản lượng ước khoảng 30 tấn. Thế nhưng, ông chưa thể dự đoán diễn biến giá trong thời gian tới.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Võ Tấn Lợi, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đồng Tháp, cho biết chi phí sản xuất sầu riêng hiện khoảng 35.000 đồng/kg. Để hòa vốn hoặc có lãi nhẹ, giá bán cần đạt từ 40.000-50.000 đồng/kg. 

"Với mức giá hiện tại, người trồng sầu riêng Ri6 đang lỗ khoảng 5.000-10.000 đồng/kg" - ông Lợi băn khoăn.

Giá sầu riêng có nơi chỉ còn 25.000 đồng/kg

Giá sầu riêng có nơi chỉ còn 25.000 đồng/kg

(NLĐO) - Thời gian gần đây, giá sầu riêng có xu hướng giảm, hàng xô dao động ở mức thấp từ 25.000 - 30.000 đồng/kg.

Điều tra vụ người đàn ông tử vong cạnh khẩu súng trong vườn sầu riêng

(NLĐO) - Trên người nạn nhân có vết thương và vết máu, nghi do vết đạn từ súng hơi

Gõ sầu riêng kiếm tiền triệu

Ở những vùng chuyên canh sầu riêng, tồn tại một nghề nghe qua tưởng lạ nhưng lại mang về thu nhập đáng kể - nghề "gõ sầu riêng".

