Giá sầu riêng ở ĐBSCL "chạm đáy"

Cụ thể, giá sầu riêng Ri6 chỉ còn khoảng 30.000-32.000 đồng/kg, trong khi giống Mongthong dao động 60.000-70.000 đồng/kg.

Ông Trần Thiện Thanh, Phó Giám đốc HTX Sầu riêng Trường Phát (TP Cần Thơ), cho biết nhiều thương lái lý giải nguyên nhân giá sầu riêng giảm là do hoạt động xuất khẩu sang Trung Quốc gặp khó, doanh nghiệp tồn kho nên hạn chế thu mua.

"Trung bình 1 ha sầu riêng cần vốn đầu tư khoảng 250 triệu đồng. Mức giá từ 45.000 đồng/kg trở lên nhà vườn mới có lãi, còn với giá hiện nay thì họ cầm chắc thua lỗ" - ông Thanh khẳng định.

Sầu riêng miền Tây giảm giá mạnh, nhiều nhà vườn đối mặt thua lỗ.

Ông Thanh cũng cho biết vườn sầu riêng của gia đình ông còn khoảng 40 ngày nữa sẽ thu hoạch, sản lượng ước khoảng 30 tấn. Thế nhưng, ông chưa thể dự đoán diễn biến giá trong thời gian tới.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Võ Tấn Lợi, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đồng Tháp, cho biết chi phí sản xuất sầu riêng hiện khoảng 35.000 đồng/kg. Để hòa vốn hoặc có lãi nhẹ, giá bán cần đạt từ 40.000-50.000 đồng/kg.

"Với mức giá hiện tại, người trồng sầu riêng Ri6 đang lỗ khoảng 5.000-10.000 đồng/kg" - ông Lợi băn khoăn.