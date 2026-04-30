Giá sầu riêng miền Tây chạm đáy, giá bán lẻ tại TPHCM vẫn cao gấp 3-4 lần

Giá sầu riêng tại khu vực ĐBSCL những ngày gần đây giảm mạnh, có thời điểm tại vựa chỉ còn dưới 25.000 đồng/kg – mức thấp nhất trong nhiều tháng qua.

Giá sầu riêng bán tại vườn thậm chí còn thấp hơn 5.000–10.000 đồng/kg. Nguyên nhân chủ yếu là do hoạt động xuất khẩu sầu riêng sang thị trường Trung Quốc gặp khó khăn, lượng hàng tồn kho tăng cao khiến doanh nghiệp hạn chế thu mua.

Sầu riêng bán lề đường 100.000 đồng/kg

Tuy nhiên, trái ngược với xu hướng giảm sâu tại vùng trồng, giá bán sầu riêng tại TP HCM vẫn ở mức cao, gấp 3-4 lần so với giá tại vựa. Theo ghi nhận tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức (TP HCM) ngày 30-4, sầu riêng Ri6 loại 1 được bán với giá khoảng 50.000 đồng/kg, loại 2 khoảng 40.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, tại các điểm bán lẻ ven đường, giá sầu riêng có sự chênh lệch lớn. Nhiều nơi treo bảng giá sầu riêng Ri6 80.000 đồng/kg nhưng khi khách hỏi mua, người bán lại báo giá lên tới 100.000 đồng/kg. Khi khách thắc mắc, người bán thường chỉ vào các rổ sầu riêng đã tách vỏ, chất lượng kém hơn và cho biết đó mới là loại có giá niêm yết.

Sầu riêng 80.000 đồng/kg là hàng dạt

Mức giá 100.000 đồng/kg vẫn chưa phải là cuối cùng. Nếu khách yêu cầu "bao ăn", tức đảm bảo chất lượng, giá có thể lên tới 140.000 đồng/kg.

Trước phản ánh về việc giá sầu riêng tại miền Tây chỉ dao động 30.000–40.000 đồng/kg, một số người bán cho rằng do phải qua nhiều khâu trung gian nên giá bán tại TP HCM cao hơn đáng kể.

Sầu riêng bán ở siêu thị đảm bảo chất lượng, giá rẻ hơn sầu riêng bán ở lề đường

Tại các siêu thị và trung tâm thương mại, sầu riêng lại có giá dễ chịu hơn nhờ các chương trình ưu đãi, khuyến mãi dịp lễ. Hiện sầu riêng Ri6 được bán phổ biến với giá khoảng 79.000 đồng/kg, giảm từ mức 95.000 đồng/kg trước đó.

Người tiêu dùng cho biết mua sầu riêng tại siêu thị không chỉ có giá hợp lý hơn mà còn được bảo đảm về trọng lượng và chất lượng sản phẩm.

Dù vậy, nhiều người vẫn lựa chọn mua sầu riêng ven đường do tính tiện lợi. Chị Lê Cẩm Nhung (ngụ phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM) cho biết sáng 30-4, đi chợ thấy giá sầu riêng rẻ hơn vài ngày trước nên chị mua về dùng thử, chưa biết chất lượng thế nào.