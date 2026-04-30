Giá sầu riêng miền Tây chạm đáy, giá bán lẻ tại TPHCM vẫn cao gấp 3-4 lần

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá sầu riêng miền Tây chạm đáy, giá bán lẻ tại TPHCM vẫn cao gấp 3-4 lần

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) - Giá sầu riêng bán lẻ ven đường tại TPHCM cao hơn siêu thị đến trên 20.000 đồng/kg và cao hơn tại vườn tới 3-4 lần

Giá sầu riêng tại khu vực ĐBSCL những ngày gần đây giảm mạnh, có thời điểm tại vựa chỉ còn dưới 25.000 đồng/kg – mức thấp nhất trong nhiều tháng qua. 

Giá sầu riêng bán tại vườn thậm chí còn thấp hơn 5.000–10.000 đồng/kg. Nguyên nhân chủ yếu là do hoạt động xuất khẩu sầu riêng sang thị trường Trung Quốc gặp khó khăn, lượng hàng tồn kho tăng cao khiến doanh nghiệp hạn chế thu mua.

- Ảnh 1.

Sầu riêng bán lề đường 100.000 đồng/kg

Tuy nhiên, trái ngược với xu hướng giảm sâu tại vùng trồng, giá bán sầu riêng tại TP HCM vẫn ở mức cao, gấp 3-4 lần so với giá tại vựa. Theo ghi nhận tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức (TP HCM) ngày 30-4, sầu riêng Ri6 loại 1 được bán với giá khoảng 50.000 đồng/kg, loại 2 khoảng 40.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, tại các điểm bán lẻ ven đường, giá sầu riêng có sự chênh lệch lớn. Nhiều nơi treo bảng giá sầu riêng Ri6 80.000 đồng/kg nhưng khi khách hỏi mua, người bán lại báo giá lên tới 100.000 đồng/kg. Khi khách thắc mắc, người bán thường chỉ vào các rổ sầu riêng đã tách vỏ, chất lượng kém hơn và cho biết đó mới là loại có giá niêm yết.

- Ảnh 2.

Sầu riêng 80.000 đồng/kg là hàng dạt

Mức giá 100.000 đồng/kg vẫn chưa phải là cuối cùng. Nếu khách yêu cầu "bao ăn", tức đảm bảo chất lượng, giá có thể lên tới 140.000 đồng/kg. 

Trước phản ánh về việc giá sầu riêng tại miền Tây chỉ dao động 30.000–40.000 đồng/kg, một số người bán cho rằng do phải qua nhiều khâu trung gian nên giá bán tại TP HCM cao hơn đáng kể.

- Ảnh 3.

Sầu riêng bán ở siêu thị đảm bảo chất lượng, giá rẻ hơn sầu riêng bán ở lề đường

Tại các siêu thị và trung tâm thương mại, sầu riêng lại có giá dễ chịu hơn nhờ các chương trình ưu đãi, khuyến mãi dịp lễ. Hiện sầu riêng Ri6 được bán phổ biến với giá khoảng 79.000 đồng/kg, giảm từ mức 95.000 đồng/kg trước đó. 

Người tiêu dùng cho biết mua sầu riêng tại siêu thị không chỉ có giá hợp lý hơn mà còn được bảo đảm về trọng lượng và chất lượng sản phẩm.

Dù vậy, nhiều người vẫn lựa chọn mua sầu riêng ven đường do tính tiện lợi. Chị Lê Cẩm Nhung (ngụ phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM) cho biết sáng 30-4, đi chợ thấy giá sầu riêng rẻ hơn vài ngày trước nên chị mua về dùng thử, chưa biết chất lượng thế nào.

sầu riêng giá sầu riêng chợ đầu mối siêu thị lề đường giá bán lẻ TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo