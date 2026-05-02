Hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỉ đồng đã nộp thuế, làm sao để được hoàn?

Thông tin đáng quan tâm dành cho cá nhân, hộ kinh doanh, đó là ngưỡng miễn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đã chính thức được nâng lên mức 1 tỉ đồng/năm.

Đây là quy định mới tại Nghị định số 141/2026 được Chính phủ ban hành ngày 29-4. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2026.

Cũng theo nghị định này, trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp có doanh thu năm từ 1 tỉ đồng trở xuống đã kê khai, nộp thuế trong quý đầu năm, thì số thuế đã nộp được bù trừ hoặc hoàn trả.