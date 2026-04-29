Ngưỡng miễn thuế với cá nhân, hộ kinh doanh đã chính thức được nâng lên mức 1 tỉ đồng/năm, gấp đôi quy định trước đó. Đây là quy định mới tại Nghị định số 14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2026/NĐ-CP quy định về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và Nghị định số 320/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, được Chính phủ ban hành ngày 29-4. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2026.

Chính thức nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế với hộ kinh doanh lên mức 1 tỉ đồng

Nghị định số 14 cũng nêu rõ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 1 tỉ đồng thì phải áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.

Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có nhiều địa điểm kinh doanh thì sử dụng mã số thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cho tất cả các cửa hàng và phải ghi rõ mã địa điểm kinh doanh trên hóa đơn.

Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm từ 1 tỉ đồng trở xuống đáp ứng điều kiện và có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử thì đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới ra kinh doanh hoặc hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trước chưa trên 1 tỉ đồng (trừ trường hợp đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện từ theo điểm b khoản này) nhưng trong năm tính thuế có doanh thu trên 1 tỉ đồng trở lên thì phải áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.

Cũng theo nghị định này, trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp có doanh thu năm từ 1 tỉ đồng trở xuống đã kê khai, nộp thuế trong quý đầu năm, thì số thuế đã nộp được bù trừ hoặc hoàn trả lại.

Truóc đó, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. Trong đó, giao Chính phủ quy định ngưỡng doanh thu miễn thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh, thay vì quy định "cứng" ngưỡng doanh thu trong luật.