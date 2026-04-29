Thời sự

Sắp nâng mức chịu thuế hộ kinh doanh lên 1 tỉ đồng/năm

Nhóm Phóng viên

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội (QH) TP Hải Phòng ngày 28-4 đã tiếp xúc cử tri TP Hải Phòng sau Kỳ họp thứ nhất QH khóa XVI.

Sau khi đại diện Đoàn Đại biểu QH TP Hải Phòng báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất, hội nghị dành nhiều thời gian để cử tri nêu ý kiến, kiến nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến tâm huyết của cử tri. Thủ tướng cho biết ngay sau khi được QH bầu, phê chuẩn, Chính phủ đã bắt tay vào công việc theo hướng quyết tâm chính trị cao kết hợp với các giải pháp cụ thể; bảo đảm sự kế thừa, ổn định, liên tục trong quản lý, điều hành; tạo khí thế mới, quyết tâm mới, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện. Trong đó, Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo quyết liệt triển khai, thể chế hóa, cụ thể hóa kịp thời, đồng bộ nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, của Bộ Chính trị, QH; xử lý, giải quyết các vấn đề lớn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; quyết liệt cắt giảm, cải cách thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh...

Trước bối cảnh các hộ, cá nhân kinh doanh gặp khó khăn, chỉ trong ít ngày, Chính phủ đã khẩn trương nghiên cứu phương án điều chỉnh các luật về thuế thu nhập cá nhân, thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt, trình QH ngay tại kỳ họp thứ nhất. Trong tuần tới, Chính phủ sẽ ban hành Nghị định hướng dẫn, trong đó chủ động đề xuất nâng mức chịu thuế thu nhập của hộ kinh doanh, cá nhân từ 500 triệu đồng/năm lên 1 tỉ đồng/năm.

Với Hải Phòng, Thủ tướng nhấn mạnh vai trò, vị trí chiến lược và đóng góp của thành phố đối với sự phát triển của đất nước. Hải Phòng phải là địa phương tiêu biểu về tinh thần đổi mới, quyết liệt trong hành động, hiệu quả trong tổ chức thực hiện; tiếp tục phát triển mạnh hơn, nhanh hơn, bền vững hơn.

Sắp nâng mức chịu thuế hộ kinh doanh lên 1 tỉ đồng/năm - Ảnh 1.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri TP Hải Phòng sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng khẳng định Chính phủ luôn quan tâm, tạo điều kiện để Hải Phòng phát huy tốt nhất tiềm năng, lợi thế, vai trò, vị trí; triển khai thật tốt, thật hiệu quả, thật thực chất các cơ chế, chính sách đã ban hành.

Tại tỉnh Thái Nguyên, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - cùng các thành viên trong Đoàn Đại biểu QH tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất.

Cùng ngày, ông Lê Minh Trí - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương - cùng các đại biểu QH đơn vị số 1 tỉnh Đồng Nai đã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất.

Theo Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí, việc Đồng Nai chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 30-4-2026 sẽ mở ra không gian phát triển mới, tạo động lực mạnh mẽ để địa phương bứt phá, trở thành cực tăng trưởng quan trọng của cả nước trong giai đoạn mới. Để phát triển xứng tầm, Đồng Nai cần định hình tầm nhìn mới, khát vọng mới, cách tiếp cận mới; lấy thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực làm nền tảng.

Cùng ngày, tại buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu QH TP Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đã trả lời nhiều ý kiến cử tri đặt ra.

Đoàn Đại biểu QH tỉnh Đắk Lắk cũng tổ chức các Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất. Ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương - tiếp xúc cử tri các xã Quảng Phú, Ea Nuôl và các phường Buôn Ma Thuột, Tân An, Tân Lập. 

