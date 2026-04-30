Kinh tế

Cục Thuế chỉ đạo triển khai việc nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế lên 1 tỉ đồng

Minh Chiến

(NLĐO)- Chính phủ ban hành Nghị định 141 sửa đổi chính sách thuế, trong đó có nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế lên 1 tỉ đồng với hộ kinh doanh.

Cục Thuế vừa có công điện yêu cầu cơ quan thuế các địa phương khẩn trương triển khai thực hiện Nghị định số 141 của Chính phủ, trong đó có quy định nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế với cá nhân, hộ kinh doanh lên 1 tỉ đồng/năm.

Nghị định số 141 nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2026/NĐ-CP về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và Nghị định số 320/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, được Chính phủ ban hành ngày 29-4, có hiệu lực từ ngày 1-1-2026.

Để kịp thời triển khai nghị định, Cục Thuế đề nghị thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo thực hiện đồng bộ, tăng cường tuyên truyền, phổ biến đến công chức thuế và người nộp thuế, đồng thời chuẩn bị đầy đủ điều kiện để tổ chức thực hiện theo quy định.

Một trong những nội dung đáng chú ý là việc sửa đổi mức doanh thu năm không chịu thuế giá trị gia tăng và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, lên 1 tỉ đồng/năm, tăng gấp đôi so với mức trước đó.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng bổ sung quy định về thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo đó, doanh nghiệp và tổ chức được thành lập theo pháp luật Việt Nam có tổng doanh thu năm từ 1 tỉ đồng trở xuống sẽ thuộc diện được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.

Về các điều khoản chuyển tiếp, Nghị định quy định rõ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp có doanh thu năm từ 1 tỉ đồng trở xuống đã kê khai, nộp thuế trong quý đầu năm, thì số thuế đã nộp được bù trừ hoặc hoàn trả lại.

Đối với doanh nghiệp đã tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trong quý I/2026 nhưng dự kiến doanh thu cả năm không vượt quá 1 tỉ đồng, doanh nghiệp không phải tiếp tục tạm nộp thuế cho các quý tiếp theo. Đồng thời, số thuế đã nộp thừa sẽ được bù trừ hoặc hoàn trả theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Trường hợp kỳ tính thuế năm 2025 kết thúc sau ngày 1-1-2026 và doanh nghiệp đáp ứng điều kiện theo quy định, phần thu nhập tính từ ngày 1-1-2026 đến hết kỳ tính thuế năm 2025 sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp. Số thuế được miễn được xác định theo phương pháp phân bổ theo tháng, căn cứ vào tổng số thuế phải nộp của năm 2025.

Cục Thuế yêu cầu các đơn vị trực thuộc chủ động triển khai, tổ chức thực hiện và đảm bảo việc áp dụng chính sách thuế mới được thống nhất, đúng quy định.

Chính thức nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế với hộ kinh doanh lên mức 1 tỉ đồng

(NLĐO)- Chính phủ đã nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế với hộ kinh doanh lên mức 1 tỉ đồng, có hiệu lực từ ngày 1-1-2026.

Doanh thu hộ kinh doanh miễn thuế nên được tính sát với lợi nhuận

(NLĐO) - Chính phủ đang chuẩn bị hướng dẫn thực hiện quy định mức doanh thu miễn thuế đối với hộ kinh doanh có thể được nâng lên 1 tỉ đồng/năm.

Bỏ ngưỡng doanh thu miễn thuế 500 triệu đồng: Giảm bớt gánh nặng về thuế cho 5 triệu hộ kinh doanh

(NLĐO) - Quốc hội bỏ ngưỡng doanh thu miễn thuế 500 triệu đồng với hộ kinh doanh nhằm giảm bớt gánh nặng về thuế, tạo điều kiện mở rộng kinh doanh

