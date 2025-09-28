Hoàng Đức lập công nhưng Ninh Bình FC vẫn bị ngắt mạch thắng

Ninh Bình FC có 4 chiến thắng liên tiếp trước khi làm khách trên sân Lạch Tray của Hải Phòng. Đội bóng cố đô Hoa Lư sở hữu lực lượng hùng hậu và đặt mục tiêu giành 3 điểm ở vòng 5.

Chỉ sau 16 phút thi đấu, Ninh Bình FC đã có lợi thế dẫn bàn, khi đội trưởng Nguyễn Hoàng Đức thực hiện thành công quả phạt đền 11m. Tuy nhiên, cuối hiệp 1, đội chủ nhà lấy lại thế cân bằng nhờ pha lập công của ngoại binh Bicou.

Geovane ăn mừng bàn thắng nâng tỉ số cho Ninh Bình FC

Sang hiệp 2, Geovane ghi bàn ở phút 50 và giúp đội khách có lần thứ 2 vươn lên dẫn trước. Nhưng Hoàng Đức và các đồng đội đã không bảo toàn được chiến thắng khi Nguyễn Hữu Nam kịp lập công phút 63, ấn định kết quả hòa 2-2 chung cuộc.

Chuỗi trận toàn thắng từ đầu mùa của Ninh Bình FC đã bị Hải Phòng chặn đứng song đoàn quân HLV Gerard Albadalejo vẫn giữ vị trí đầu bảng xếp hạng với 13 điểm sau 5 vòng đấu. Trong khi đó, Hải Phòng tạm vươn lên thứ 5 với 8 điểm qua 5 trận đã đấu.

Diễn ra cùng ngày, CLB Thể Công Viettel thắng dễ Hà Tĩnh với tỉ số 2-0 ngay tại Hàng Đẫy. Trong khi đó, Công an Hà Nội xuất sắc đánh bại chủ nhà Nam Định với 2 bàn không gỡ.