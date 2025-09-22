HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Hoàng Đức tỏa sáng, Ninh Bình FC thắng đẹp nhà vô địch V-League

Tường Phước (Ảnh: CLB Ninh Bình)

(NLĐO) - Ninh Bình FC không chỉ gây sốc khi đánh bại nhà đương kim vô địch V-League hôm 22-9 mà còn trở thành đội bóng duy nhất có chuỗi 4 trận thắng ở giải đấu

Lần đầu trong lịch sử bóng đá Việt Nam diễn ra trận derby kịch tính, giàu chất lượng chuyên môn giữa tân binh Ninh Bình và đương kim vô địch V-League Nam Định. Trên sân nhà, đội bóng cố đô Hoa Lư lấn lướt đối phương nhờ lực lượng hùng hậu, đấu pháp chiến thuật tấn công hiện đại, mãn nhãn người xem.

Hoàng Đức tỏa sáng, Ninh Bình FC thắng đẹp nhà vô địch V-League - Ảnh 1.

Hoàng Đức tỏa sáng, Ninh Bình FC thắng đẹp nhà vô địch V-League - Ảnh 2.

Hoàng Đức ăn mừng bàn mở tỉ số cùng đồng đội

Tận dụng sai lầm phòng thủ của hậu vệ Hồng Duy, tiền vệ Đức Chiến kiến tạo giúp Hoàng Đức sản xuất "siêu phẩm" mở tỉ số cho đội chủ nhà ở phút 30. Sau đó 4 phút, từ tình huống phạt góc của Hoàng Đức bên cánh phải, Thanh Thịnh tung cú sút nối tung lưới thủ thành Nguyên Mạnh, ấn định chiến thắng 2-0 cho Ninh Bình FC.

Có lợi thế dẫn bàn, Ninh Bình FC chủ động nhường thế trận cho đối phương và xoay chuyển chiến thuật phòng ngự phản công. Sự xuất sắc của thủ thành Đặng Văn Lâm cùng dàn hậu vệ vững chắc giúp chủ nhà hóa giải các tình huống tấn công bên phía đoàn quân HLV Vũ Hồng Việt.

"Toàn đội thi đấu kiên cường và đoàn kết để đạt được kết quả này. Tôi xin cảm ơn người hâm bóng đá Việt Nam đã luôn sát cánh, đồng hành cùng các đội bóng tham dự V-League.

Tôi đã có bàn thắng ở trận đấu này song đó là thành quả của toàn đội. Hy vọng toàn đội sẽ duy trì phong độ, giữ vững quyết tâm để tiếp tục nối dài chuỗi trận thắng cho Ninh Bình FC" - Hoàng Đức chia sẻ sau trận.

Hoàng Đức tỏa sáng, Ninh Bình FC thắng đẹp nhà vô địch V-League - Ảnh 3.

Hoàng Đức tỏa sáng, Ninh Bình FC thắng đẹp nhà vô địch V-League - Ảnh 4.

Thanh Thịnh tạo nên "siêu phẩm" bàn thắng khó tin vào lưới Nam Định

Có chiến thắng thứ 4 liên tiếp, Hoàng Đức và các đồng đội chiếm lại ngôi đầu bảng xếp hạng V-League với 12 điểm sau 4 vòng đấu. Trong khi đó, đội bóng thành Nam rơi xuống vị trí thứ 7 với 7 điểm nhưng đã thi đấu 5 trận, nhiều hơn nhóm bám đuổi 1 trận.

