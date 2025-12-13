VIDEO
Huỳnh Quý làm “Coach” bất đắc dĩ, Tronie Ngô – Huỳnh Tú lỡ ngôi vô địch

Huỳnh Quyên - Ngọc Vân - Thanh Long - Xuân Huy -

(NLĐO) – Dù không trực tiếp thi đấu, diễn viên Huỳnh Quý vẫn để lại dấu ấn tại trận chung kết giải Pickleball khi tiếp lửa tinh thần cho Tronie Ngô – Huỳnh Tú.

Video liên quan

Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" Báo Người Lao Động 2025 kết thúc thành công

Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" Báo Người Lao Động 2025 kết thúc thành công

Thể thao 13/12/2025
Giải Pickleball “Vòng tay yêu thương”: Khi thể thao kết nối tinh thần sẻ chia

Giải Pickleball “Vòng tay yêu thương”: Khi thể thao kết nối tinh thần sẻ chia

Video 13/12/2025
Nghệ sĩ dự giải pickleball: Không áp lực thành tích, đề cao tinh thần tích cực

Nghệ sĩ dự giải pickleball: Không áp lực thành tích, đề cao tinh thần tích cực

Thể thao 13/12/2025

NSƯT Kim Tuyến bất ngờ xuất hiện cổ vũ Đồng Ánh Quỳnh tại giải Pickleball Báo Người Lao Động

Video 13/12/2025
