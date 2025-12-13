VIDEO
Nghệ sĩ dự giải pickleball: Không áp lực thành tích, đề cao tinh thần tích cực

Ngọc Vân - Xuân Huy - Huỳnh Quyên -

(NLĐO) - Xem giải pickleball do Báo Người Lao Động tổ chức là sân chơi giao lưu, các nghệ sĩ thi đấu thoải mái, rèn luyện sức khỏe và lan tỏa tinh thần tích cực

