VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Video Sức khỏe

Khởi động dự án máy khử rung tim tự động cho cộng đồng đầu tiên tại Việt Nam

Yến Anh - Minh Phương -

19/09/2025 16:54

(NLĐO)- Mỗi năm, Việt Nam có khoảng 200,000 người tử vong do các bệnh lý liên quan đến tim mạch, chiếm khoảng 1/3 tổng số ca tử vong của cả nước.

Video liên quan

Việt Nam lần đầu ghép tim - phổi thành công

Sức khỏe 13/08/2025

Ngày 19-9, Tập đoàn FPT và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội công bố hợp tác triển khai dự án đặt máy khử rung tim tự động (AED) cho cộng đồng lần đầu tiên tại Việt Nam.

Khởi động dự án máy khử rung tim tự động cho cộng đồng đầu tiên tại Việt Nam- Ảnh 1.

Tập đoàn FPT trao tài trợ cho Bệnh viện Đại học Y Hà Nội 2 tỉ đồng cho dự án máy khử rung tim tự động (AED) hỗ trợ cộng đồng

Mục tiêu của dự án là nâng cao nhận thức, kỹ năng và bổ sung trang thiết bị sơ cứu, từ đó nâng cao hiệu quả cấp cứu ban đầu tại cộng đồng, đặc biệt trong các tình huống ngừng tuần hoàn xảy ra ngoài cơ sở y tế.

Mỗi năm, Việt Nam có khoảng 200,000 người tử vong do các bệnh lý liên quan đến tim mạch, chiếm khoảng 1/3 tổng số ca tử vong của cả nước. Theo dữ liệu khảo sát, tỉ lệ tử vong ở bệnh nhân ngừng tim ngoại viện là rất cao, lên đến 96,7%. Chỉ có 8,7% bệnh nhân được hồi sinh tim phổi (CPR) tại hiện trường. Đặc biệt, tỉ lệ người dân biết về hồi sinh tim phổi (CPR) còn rất thấp, chỉ đạt 8,7%.

Máy AED đóng vai trò vô cùng quan trọng. Một nghiên cứu đăng trên New England Journal of Medicine cho thấy, tỉ lệ sống sót đạt tới 74% nếu bệnh nhân được sốc điện bằng máy AED trong vòng 3 phút đầu tiên sau khi ngừng tim. Tuy nhiên, tại Việt Nam, nhận thức về thiết bị này còn rất hạn chế và trong các ca tử vong ngoại viện, hầu như không có trường hợp nào nạn nhân được sử dụng máy AED tại hiện trường.

Khởi động dự án máy khử rung tim tự động cho cộng đồng đầu tiên tại Việt Nam- Ảnh 2.

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT, chia sẻ

Trong khuôn khổ hợp tác, Tập đoàn FPT sẽ tài trợ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội 2 tỉ đồng để triển khai dự án. Trong giai đoạn thí điểm, các máy dự kiến sẽ được lắp đặt tại các trạm y tế xã, phường của thành phố Đà Nẵng.

Phát biểu tại lễ công bố, PGS-TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cho biết ý tưởng trang bị máy khử rung tim tự động (AED) cho cộng đồng đã được ông ấp ủ từ nhiều năm trước sau khi chứng kiến việc phổ biến thiết bị này tại các địa điểm công cộng của nước phát triển.

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT, chia sẻ sự kiện diễn ra đúng thời điểm Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết 72-NQ/TW về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Ông cho rằng đây là nghị quyết có ý nghĩa đặc biệt, bởi trong hạnh phúc của mỗi con người, sức khỏe phải được đặt lên hàng đầu. Từ đề xuất của GS-TS Nguyễn Lân Hiếu, Tập đoàn FPT đã quyết định đồng hành ngay với dự án, coi đây là bước khởi đầu để góp phần xây dựng một xã hội văn minh, an toàn hơn, nơi người dân có thêm niềm tin vào sự chăm sóc sức khỏe cộng đồng.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo