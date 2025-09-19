Khởi động dự án máy khử rung tim tự động cho cộng đồng đầu tiên tại Việt Nam

Ngày 19-9, Tập đoàn FPT và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội công bố hợp tác triển khai dự án đặt máy khử rung tim tự động (AED) cho cộng đồng lần đầu tiên tại Việt Nam.

Tập đoàn FPT trao tài trợ cho Bệnh viện Đại học Y Hà Nội 2 tỉ đồng cho dự án máy khử rung tim tự động (AED) hỗ trợ cộng đồng

Mục tiêu của dự án là nâng cao nhận thức, kỹ năng và bổ sung trang thiết bị sơ cứu, từ đó nâng cao hiệu quả cấp cứu ban đầu tại cộng đồng, đặc biệt trong các tình huống ngừng tuần hoàn xảy ra ngoài cơ sở y tế.

Mỗi năm, Việt Nam có khoảng 200,000 người tử vong do các bệnh lý liên quan đến tim mạch, chiếm khoảng 1/3 tổng số ca tử vong của cả nước. Theo dữ liệu khảo sát, tỉ lệ tử vong ở bệnh nhân ngừng tim ngoại viện là rất cao, lên đến 96,7%. Chỉ có 8,7% bệnh nhân được hồi sinh tim phổi (CPR) tại hiện trường. Đặc biệt, tỉ lệ người dân biết về hồi sinh tim phổi (CPR) còn rất thấp, chỉ đạt 8,7%.

Máy AED đóng vai trò vô cùng quan trọng. Một nghiên cứu đăng trên New England Journal of Medicine cho thấy, tỉ lệ sống sót đạt tới 74% nếu bệnh nhân được sốc điện bằng máy AED trong vòng 3 phút đầu tiên sau khi ngừng tim. Tuy nhiên, tại Việt Nam, nhận thức về thiết bị này còn rất hạn chế và trong các ca tử vong ngoại viện, hầu như không có trường hợp nào nạn nhân được sử dụng máy AED tại hiện trường.

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT, chia sẻ

Trong khuôn khổ hợp tác, Tập đoàn FPT sẽ tài trợ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội 2 tỉ đồng để triển khai dự án. Trong giai đoạn thí điểm, các máy dự kiến sẽ được lắp đặt tại các trạm y tế xã, phường của thành phố Đà Nẵng.

Phát biểu tại lễ công bố, PGS-TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cho biết ý tưởng trang bị máy khử rung tim tự động (AED) cho cộng đồng đã được ông ấp ủ từ nhiều năm trước sau khi chứng kiến việc phổ biến thiết bị này tại các địa điểm công cộng của nước phát triển.

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT, chia sẻ sự kiện diễn ra đúng thời điểm Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết 72-NQ/TW về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Ông cho rằng đây là nghị quyết có ý nghĩa đặc biệt, bởi trong hạnh phúc của mỗi con người, sức khỏe phải được đặt lên hàng đầu. Từ đề xuất của GS-TS Nguyễn Lân Hiếu, Tập đoàn FPT đã quyết định đồng hành ngay với dự án, coi đây là bước khởi đầu để góp phần xây dựng một xã hội văn minh, an toàn hơn, nơi người dân có thêm niềm tin vào sự chăm sóc sức khỏe cộng đồng.



