Phát hiện thêm nguyên nhân gây nhồi máu cơ tim

Viết trên tạp chí y học Journal of the American Heart Association, nhóm tác giả từ Đại học Tampere (Phần Lan) cảnh báo rằng một số loại vi khuẩn trong miệng có liên quan mật thiết đến nguy cơ nhồi máu cơ tim.

Các nhà nghiên cứu Phần Lan chỉ ra rằng một số vi khuẩn trong miệng có liên quan đến nguy cơ nhồi máu cơ tim - Ảnh minh họa: HEALTHLINE

Theo Science Alert, trọng tâm của nghiên cứu là một trong những tình trạng chính dẫn đến nhồi máu cơ tim: Xơ vữa động mạch.

Khi một người bị xơ vữa động mạch, các mảng bám từ chất béo, cholesterol, canxi và các chất khác biến thành mảng bám trên thành động mạch.

Các mảng bám này làm hẹp động mạch, hạn chế lưu lượng máu. Đôi khi, chúng có thể bong ra, tạo thành huyết khối (cục máu đông) gây tắc nghẽn, ngăn cản oxy đến tim và dẫn đến nhồi máu cơ tim - một biến cố có thể dẫn đến ngừng tim.

Trong nghiên cứu này, các tác giả đã lấy mẫu mảng bám động mạch vành từ 121 bệnh nhân tử vong đột ngột, cũng như 96 bệnh nhân đã được can thiệp để loại bỏ mảng bám khỏi mạch máu.

Quá trình phân tích đã tiết lộ DNA của một số loại vi khuẩn miệng, đặc biệt là nhóm viridans streptococci (một loại liên cầu khuẩn) xuất hiện trong 42,1% - 42,9% các mẫu mảng bám.

Sự hiện diện của chúng có mối tương quan chặt chẽ với chứng xơ vữa động mạch nghiêm trọng, tử vong do bệnh tim và tử vong do nhồi máu cơ tim, nhất là khi mảng bám bị bong ra.

Màng sinh học của vi khuẩn thường nằm ngay tại lõi của mảng bám, ngoài tầm với của hệ thống miễn dịch tự nhiên.

Nếu có điều gì khác xảy ra với bệnh nhân khiến cơ thể căng thẳng hơn, màng sinh học có thể bị viêm, khiến mảng bám vỡ ra, từ đó gây ra cơn nhồi máu cơ tim.

Các nhà nghiên cứu tin rằng các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn khác, virus đường hô hấp hay chế độ ăn uống kém, hormone gây căng thẳng norepinephrine có thể là thủ phạm tiềm ẩn gây ra tình trạng viêm đó.

Vẫn cần có thêm nghiên cứu để làm rõ thêm mối liên hệ này, nhưng các bằng chứng nói trên đã đủ cho thấy sức khỏe răng miệng quan trọng đối với sức khỏe tim mạch hơn chúng ta tưởng rất nhiều.