Thời sự

Cứu sống người đàn ông đi bộ vào phòng cấp cứu rồi ngưng tim, ngưng thở

Đ.Nghĩa

(NLĐO) - Đây là một trường hợp tưởng như đơn giản nhưng có thể cướp đi tính mạng trong tích tắc, nếu không được cấp cứu kịp thời.

Ngày 14-9, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị xác nhận các y, bác sĩ đã cứu sống một người đàn ông bị ngưng tim, ngưng thở sau khi đến bệnh viện một mình.

Trước đó, khoảng 21 giờ 20 phút ngày 11-9, anh N.K. (39 tuổi, ngụ phường Nam Đông Hà) tự đi bộ vào Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị trong tình trạng khó thở dữ dội, không có người thân đi cùng. 

- Ảnh 1.

Anh N.K. được các y bác sĩ cấp cứu, hồi sức tích cực lúc mới đến bệnh viện. Ảnh cắt từ clip

Vừa nằm lên giường bệnh, anh K. rơi vào trạng thái ngưng thở, ngưng tim.

Ngay lập tức, anh K. được kíp trực gồm 3 bác sĩ và 4 điều dưỡng hồi sức tim phổi tại chỗ, ép tim, đặt ống nội khí quản, dùng thuốc theo phác đồ hồi sức tim phổi. 

Bằng nỗ lực của ê-kíp, chỉ khoảng 5 phút sau, anh K. được tái lập tuần hoàn tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Sau đó, anh K. được thở máy và điều trị hen phế quản cấp theo phác đồ. Sau khoảng 4 giờ điều trị tích cực, tình trạng cải thiện, tri giác hồi phục, huyết động ổn định, suy hô hấp được giải quyết.

Qua thông tin người nhà, anh K. có tiền sử hen phế quản. Đến nay, anh K. đã bỏ máy thở, có thể thở tự nhiên, sinh hoạt bình thường.

