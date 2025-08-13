Việt Nam lần đầu ghép tim - phổi thành công

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Việt Nam lần đầu ghép tim - phổi thành công

D.Thu

(NLĐO) - Người phụ nữ 38 tuổi, suy đa tạng giai đoạn cuối, tính mạng nguy kịch, trở thành ca bệnh đầu tiên ở Việt Nam được ghép tim - phổi thành công.

Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) ngày 13-8 cho biết các bác sĩ đã thực hiện thành công ca ghép tim - phổi đầu tiên tại Việt Nam cho nữ bệnh nhân 38 tuổi (quê Ninh Bình), suy tim - phổi giai đoạn cuối, tính mạng nguy kịch từng ngày.

Việt Nam lần đầu ghép tim - phổi thành công - Ảnh 1.

Nữ bệnh nhân 38 tuổi là ca bệnh đầu tiên được ghép tim - phổi thành công. Ảnh: Thảo My

Tại thời điểm nhập viện cách đây hơn 3 tháng, bệnh nhân khó thở, di chuyển bằng xe lăn, được chẩn đoán hội chứng Eisenmenger, suy thất phải không hồi phục, khả năng tử vong cao. Từ nguồn tạng hiến của nam bệnh nhân 34 tuổi, chết não sau tai nạn giao thông, nữ bệnh nhân đã được ghép đồng thời tim - phổi.

Ông Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức, cho biết sau nhiều lần hội chẩn, bác sĩ quyết định ghép tim - phổi cùng lúc trên một bệnh nhân, là kỹ thuật phức tạp, trên thế giới mỗi năm chỉ thực hiện khoảng 100 ca.

Chia sẻ về ca ghép đa tạng, bác sĩ Phạm Hữu Lư, Phó Trưởng Khoa ngoại tim mạch - lồng ngực (Bệnh viện Việt Đức) cho biết ngày 20-7, hơn 40 y bác sĩ bệnh viện thực hiện ca ghép tim - phổi kéo dài 7 giờ cho nữ bệnh nhân.

Các chuyên gia đã sử dụng tuần hoàn ngoài cơ thể thay thế tạm thời tim và phổi trong ca ghép, đảm bảo tim hoạt động ổn định, hạn chế truyền dịch để tránh phù phổi và áp dụng thiết bị theo dõi huyết động hiện đại.

"Dù tương thích nhiều chỉ số, phổi người hiến bị nhiễm khuẩn kháng thuốc và lớn hơn lồng ngực người nhận, nên ê kíp phải cắt bớt phổi, nối hai phế quản gốc để tăng hiệu quả tưới máu. Sau mổ, bệnh nhân dùng khoảng 40 loại thuốc và bắt đầu phục hồi vận động tại giường"- bác sĩ Lư nói.

Ca ghép tim - phổi đồng thời cho nữ bệnh nhân suy đa tạng

Theo các bác sĩ, đây là ca ghép tim - phổi thứ hai tại Việt Nam nhưng là lần đầu thành công, mở ra cơ hội sống cho bệnh nhân suy đồng thời tim và phổi giai đoạn cuối. Do nguồn tạng khan hiếm và kỹ thuật phức tạp, ít trung tâm trên thế giới đủ khả năng thực hiện.

Ông Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), đánh giá đây là thành tựu xuất sắc, khẳng định trình độ ngoại khoa của y tế Việt Nam. Ca ghép thành công đã đưa người mẹ trở về với cậu con trai 13 tuổi và đánh dấu bước tiến của y học Việt Nam trên bản đồ ghép tạng thế giới.

Nhiều báo cáo quốc tế cho thấy tỉ lệ sống 5 năm sau ghép hiện khoảng 60%, minh chứng hiệu quả của phương pháp trong kéo dài và cải thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân.

Theo Bệnh viện Việt Đức, tính đến ngày 12-8, bệnh viện đã thực hiện 2.478 ca ghép tim, phổi, gan, thận từ cả người hiến sống và hiến chết não.

Tin liên quan

Tự hào ghép tạng Việt Nam

Tự hào ghép tạng Việt Nam

Thành công của ca ghép tim vừa qua không chỉ đánh dấu một bước tiến mới mà còn góp phần vào chuỗi kỳ tích nâng tầm lĩnh vực ghép tạng của Việt Nam

Cuối năm, hơn 200 y - bác sĩ xuyên đêm ghép tạng hồi sinh 4 cuộc đời

(NLĐO)- Những ngày làm việc cuối năm, hơn 200 y - bác sĩ Bệnh viện ĐH Y Dược TP HCM xuyên đêm lấy - ghép tạng cứu 4 người đang bên bờ vực sinh tử

Ghép tạng cho 4 bệnh nhân ở Hà Nội và TP HCM từ người hiến chết não

(NLĐO) - Người hiến tạng chết não là bệnh nhân nữ, 63 tuổi, người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Lào

Ghép tim – phổi suy đa tạng ghép tạng người chết não ghép thành công tim - phổi Ca ghép đầu tiên thành công
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo