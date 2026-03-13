VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Kinh tế
image

Không có việc sà lan chở cát nhập khẩu về Việt Nam bị ùn ứ do giá xăng dầu tăng

Tin - phóng sự ảnh - clip: HOA NẮNG -

(NLĐO) - Dù giá xăng dầu tăng nhưng tại cửa khẩu Vĩnh Xương của tỉnh An Giang không xảy ra tình trạng sà lan chở cát nhập khẩu neo đậu gây ùn ứ

Video liên quan

Công an TPHCM khuyến cáo việc tích trữ xăng, dầu

Công an TPHCM khuyến cáo việc tích trữ xăng, dầu

Thời sự 12/03/2026
Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu nâng dự trữ xăng dầu lên 90 ngày nhập khẩu

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu nâng dự trữ xăng dầu lên 90 ngày nhập khẩu

Thời sự 12/03/2026
Thủ tướng: Sử dụng tiết kiệm xăng dầu, khuyến khích dùng xe điện

Thủ tướng: Sử dụng tiết kiệm xăng dầu, khuyến khích dùng xe điện

Thời sự 12/03/2026
Xăng dầu biến động, Công an TPHCM khuyến cáo người dân

Xăng dầu biến động, Công an TPHCM khuyến cáo người dân

Bạn đọc 12/03/2026

Mấy ngày qua, giới kinh doanh cát nhập khẩu tại tỉnh An Giang cho rằng có rất nhiều sà lan chở cát nhập khẩu từ Campuchia về Việt Nam tại cửa khẩu Vĩnh Xương bị ùn ứ. Nguyên nhân là do giá xăng dầu tăng.

Không có việc sà lan chở cát nhập khẩu về Việt Nam bị ùn ứ do giá xăng dầu tăng - Ảnh 1.

Không có việc sà lan chở cát nhập khẩu về Việt Nam bị ùn ứ do giá xăng dầu tăng - Ảnh 2.

Không có việc sà lan chở cát nhập khẩu về Việt Nam bị ùn ứ do giá xăng dầu tăng - Ảnh 3.

Sà lan chở cát nhập khẩu từ Campuchia về Việt Nam tại cửa khẩu Vĩnh Xương, tỉnh An Giang

Để làm rõ thông tin này, Báo Người Lao Động đã đến ghi nhận tại cửa khẩu Vĩnh Xương và nhận thấy nhiều sà lan chở cát nhập khẩu tại đây vẫn thông quan bình thường, không có tình trạng ùn ứ.

Nói về tình trạng giá xăng dầu tăng có ảnh hưởng đến việc chuyên chở hay không, anh Nguyễn Hùng Cường – một thuyền trưởng của sà lan chở cát nhập khẩu từ Campuchia về Việt Nam - chia sẻ: "Công ty chúng tôi vẫn cấp nhiên liệu đầy đủ nên sà lan vẫn lưu thông theo lịch trình của công ty đề ra. Lúc giá xăng dầu chưa tăng, công ty cấp dầu một lần cho nhiều chuyến. Còn bây giờ, giá xăng dầu tăng thì công ty chỉ cấp từng chuyến. Đến thời điểm này, nhiều sà lan chở cát nhập khẩu giống như chúng tôi vẫn hoạt động bình thường".

Tương tự, anh Võ Tiến Thịnh – một thuyền trường sà lan chở cát từ An Giang về Long An - cho biết mỗi chuyến vận chuyển có thể tiêu tốn hơn 500 lít dầu. Khi giá nhiên liệu tăng, chi phí mỗi chuyến có thể tăng thêm hàng triệu đồng trong khi giá cước vận chuyển chưa kịp điều chỉnh. Tuy nhiên, sà lan vẫn hoạt động chứ không neo đậu.

Trong khi đó, một cán bộ Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương (Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang), khẳng định những sà lan chở cát từ Campuchia về Việt Nam nhằm mục đích chính là giải quyết tình trạng thiếu hụt trầm trọng cát xây dựng và cát san lấp cho các công trình cao tốc, dự án hạ tầng giao thông trọng điểm và xây dựng dân dụng tại ĐBSCL.

Không có việc sà lan chở cát nhập khẩu về Việt Nam bị ùn ứ do giá xăng dầu tăng - Ảnh 4.

Không có việc sà lan chở cát nhập khẩu về Việt Nam bị ùn ứ do giá xăng dầu tăng - Ảnh 5.

Không có việc sàn lan bị ùn ứ do ảnh hưởng giá xăng dầu

"Dù giá nhiên liệu tăng nhưng tại cửa khẩu Vĩnh Xương không xảy ra tình trạng sà lan chở cát nhập khẩu neo đậu gây ùn ứ" – vị người này khẳng định.

Không có việc sà lan chở cát nhập khẩu về Việt Nam bị ùn ứ do giá xăng dầu tăng - Ảnh 6.

Không có việc sà lan chở cát nhập khẩu về Việt Nam bị ùn ứ do giá xăng dầu tăng - Ảnh 7.

Không có việc sà lan chở cát nhập khẩu về Việt Nam bị ùn ứ do giá xăng dầu tăng - Ảnh 8.

Không có việc sà lan chở cát nhập khẩu về Việt Nam bị ùn ứ do giá xăng dầu tăng - Ảnh 9.

Không có việc sà lan chở cát nhập khẩu về Việt Nam bị ùn ứ do giá xăng dầu tăng - Ảnh 10.

Không có việc sà lan chở cát nhập khẩu về Việt Nam bị ùn ứ do giá xăng dầu tăng - Ảnh 11.

Không có việc sà lan chở cát nhập khẩu về Việt Nam bị ùn ứ do giá xăng dầu tăng - Ảnh 12.

Không có việc sà lan chở cát nhập khẩu về Việt Nam bị ùn ứ do giá xăng dầu tăng - Ảnh 13.

Lực lượng biên phòng tỉnh An Giang đi kiểm tra tình hình sà lan chở cát nhập khẩu từ Campuchia về Việt Nam

Không có việc sà lan chở cát nhập khẩu về Việt Nam bị ùn ứ do giá xăng dầu tăng - Ảnh 14.

Hệ thống xăng dầu của Petrolimex An Giang vẫn hoạt động bình thường

Theo ông Hồng Phong, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xăng dầu An Giang (Petrolimex An Giang), hiện nay trong hệ thống Petrolimex An Giang có 52 cửa hàng xăng dầu trực thuộc và 38 đại lý. Các hệ thống đại lý hiện nay vẫn đảm bảo đủ nguồn, duy trì bán hàng theo đúng thời gian đăng ký với Sở Công Thương, tuân thủ nghiêm túc về giá, bán đúng giá và đo lường chất lượng theo quy định.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo