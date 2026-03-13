Không có việc sà lan chở cát nhập khẩu về Việt Nam bị ùn ứ do giá xăng dầu tăng

Mấy ngày qua, giới kinh doanh cát nhập khẩu tại tỉnh An Giang cho rằng có rất nhiều sà lan chở cát nhập khẩu từ Campuchia về Việt Nam tại cửa khẩu Vĩnh Xương bị ùn ứ. Nguyên nhân là do giá xăng dầu tăng.

Sà lan chở cát nhập khẩu từ Campuchia về Việt Nam tại cửa khẩu Vĩnh Xương, tỉnh An Giang

Để làm rõ thông tin này, Báo Người Lao Động đã đến ghi nhận tại cửa khẩu Vĩnh Xương và nhận thấy nhiều sà lan chở cát nhập khẩu tại đây vẫn thông quan bình thường, không có tình trạng ùn ứ.

Nói về tình trạng giá xăng dầu tăng có ảnh hưởng đến việc chuyên chở hay không, anh Nguyễn Hùng Cường – một thuyền trưởng của sà lan chở cát nhập khẩu từ Campuchia về Việt Nam - chia sẻ: "Công ty chúng tôi vẫn cấp nhiên liệu đầy đủ nên sà lan vẫn lưu thông theo lịch trình của công ty đề ra. Lúc giá xăng dầu chưa tăng, công ty cấp dầu một lần cho nhiều chuyến. Còn bây giờ, giá xăng dầu tăng thì công ty chỉ cấp từng chuyến. Đến thời điểm này, nhiều sà lan chở cát nhập khẩu giống như chúng tôi vẫn hoạt động bình thường".

Tương tự, anh Võ Tiến Thịnh – một thuyền trường sà lan chở cát từ An Giang về Long An - cho biết mỗi chuyến vận chuyển có thể tiêu tốn hơn 500 lít dầu. Khi giá nhiên liệu tăng, chi phí mỗi chuyến có thể tăng thêm hàng triệu đồng trong khi giá cước vận chuyển chưa kịp điều chỉnh. Tuy nhiên, sà lan vẫn hoạt động chứ không neo đậu.

Trong khi đó, một cán bộ Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương (Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang), khẳng định những sà lan chở cát từ Campuchia về Việt Nam nhằm mục đích chính là giải quyết tình trạng thiếu hụt trầm trọng cát xây dựng và cát san lấp cho các công trình cao tốc, dự án hạ tầng giao thông trọng điểm và xây dựng dân dụng tại ĐBSCL.

Không có việc sàn lan bị ùn ứ do ảnh hưởng giá xăng dầu

"Dù giá nhiên liệu tăng nhưng tại cửa khẩu Vĩnh Xương không xảy ra tình trạng sà lan chở cát nhập khẩu neo đậu gây ùn ứ" – vị người này khẳng định.

Lực lượng biên phòng tỉnh An Giang đi kiểm tra tình hình sà lan chở cát nhập khẩu từ Campuchia về Việt Nam

Hệ thống xăng dầu của Petrolimex An Giang vẫn hoạt động bình thường

Theo ông Hồng Phong, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xăng dầu An Giang (Petrolimex An Giang), hiện nay trong hệ thống Petrolimex An Giang có 52 cửa hàng xăng dầu trực thuộc và 38 đại lý. Các hệ thống đại lý hiện nay vẫn đảm bảo đủ nguồn, duy trì bán hàng theo đúng thời gian đăng ký với Sở Công Thương, tuân thủ nghiêm túc về giá, bán đúng giá và đo lường chất lượng theo quy định.