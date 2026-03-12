HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Nhiều mặt hàng xăng dầu tăng giá, dầu hỏa tăng cao nhất 2.513 đồng/lít

Thùy Linh

(NLĐO) - Từ 22 giờ ngày 12-3, liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh tăng, giảm giá xăng dầu, tùy mặt hàng.

Liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu để kìm đà tăng của giá xăng dầu.

Điều chỉnh giá xăng dầu 2026: Giải pháp ổn định kinh tế và giảm gánh nặng cho người tiêu dùng - Ảnh 1.

Giá xăng dầu tăng giảm trái chiều

Theo quyết định của Liên bộ Công Thương - Tài chính, xăng E5RON92 giảm 447 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, về 22.504 đồng/lít; ngược lại xăng RON95-III tăng 335 đồng/lít, lên 25.575 đồng/lít.

Trong khi đó, dầu diesel tăng 555 đồng/lít, lên 27.025 đồng/lít; Dầu hỏa tăng 2.513 đồng/lít, lên 26.932 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S giảm 340 đồng/kg, về 18.661 đồng/kg.

Tiếp tục chi mạnh Quỹ Bình ổn để kìm giá xăng dầu

Tại kỳ điều hành này, liên bộ quyết định chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu: Xăng sinh học: 4.000 đồng/lít; Xăng không chì: 4.000 đồng/lít; Dầu diesel: 5.000 đồng/lít; Dầu hỏa: 4.000 đồng/lít và dầu mazut: 4.000 đồng/kg.

Như vậy, giá xăng RON95, dầu diesel và dầu hỏa tăng trở lại sau kỳ giảm mạnh vào tối qua 11-3.

Theo cơ quan điều hành, thị trường xăng dầu thế giới ngày 11-3-2026 chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran vẫn tiếp tục diễn ra; hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz tiếp tục đình trệ sau khi có các cuộc tấn công mới nhằm vào tàu thuyền định đi qua eo biển này; một nhà máy lọc dầu ở UAE phải đóng cửa sau khi bị tấn công; IEA đề xuất xả kho dầu từ kho dự trữ chiến lược…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong ngày 11-3 có diễn biến tăng, giảm so với ngày 10-3-2026 tùy từng mặt hàng.

Trước đó, hồi 22 giờ ngày 11-3, liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giảm mạnh giá xăng dầu, trong đó dầu hỏa giảm mạnh nhất với mức 7.966 đồng/lít.

Bên cạnh việc đẩy mạnh đa dạng nguồn nhập khẩu dầu thô, xăng dầu thành phẩm, Chính phủ đã sử dụng quỹ bình ổn, đưa thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) với xăng và một số nguyên liệu phối trộn đã về 0%.

Điều này giúp ổn định nguồn cung, giúp doanh nghiệp đầu mối có thêm động lực tìm kiếm, nhập khẩu xăng dầu từ các thị trường chưa có hiệp định thương mại tự do (FTA) với Việt Nam.

Cùng với đó, Bộ Tài chính đang trình Chính phủ phương án điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu về 0 đồng trong ngày 12-3. Hiện mức thuế này là 2.000 đồng/lít với xăng (trừ ethanol) và dầu là 1.000 đồng. Việc đưa thuế này về 0 đồng sẽ giúp giá xăng giảm tương ứng 1.000-2.000 đồng/lít.

