Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM chiều 12-3, thượng tá Trần Xuân Phương, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) – Công an TPHCM khuyến cáo đến cộng đồng để tránh rủi ro có thể xảy ra khi tích trữ xăng, dầu.

Tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ

Theo thượng tá Phương, thực tế người dân và doanh nghiệp vẫn có nhu cầu tích trữ xăng dầu phục vụ cho sản xuất, sinh hoạt nhưng phải đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC.

Thượng tá Trần Xuân Phương, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) – Công an TPHCM.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, người dân do lo ngại giá xăng dầu tăng cao nên xảy ra tình trạng một số người dân mua xăng dầu bằng can lớn, chai lọ, thùng chứa để mang về nhà tích trữ hoặc bán lẻ.

Cá biệt, có trường hợp người dân mang phương tiện giao thông đến cửa hàng xăng dầu để đổ nhiên liệu, sau đó về nhà rút xăng ra khỏi phương tiện và tiếp tục quay lại cửa hàng để đổ thêm xăng.

"Đây là hành vi tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ rất cao, đặc biệt tại khu dân cư, nhà ở liền kề, nhà có trẻ nhỏ hoặc nơi sinh hoạt kết hợp kinh doanh. Vì xăng, dầu là chất rất dễ cháy, nổ" – lãnh đạo PC07 nói.

Theo đó, chỉ một sơ suất nhỏ như rò rỉ, va đập, gặp nguồn nhiệt, tia lửa điện... cũng có thể dẫn đến cháy lớn, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của gia đình và những người xung quanh. Khi xăng, dầu cháy, lửa sẽ lan rất nhanh, sinh ra nhiều khói độc, gây ngạt và rất khó thoát nạn.

Đảm bảo an toàn PCCC

Người dân chỉ mua xăng, dầu vừa đủ nhu cầu sử dụng, không tích trữ số lượng lớn trong nhà. Không chứa xăng, dầu trong khu vực sinh hoạt, nơi có người ở, tầng trệt, tầng hầm hoặc gần lối thoát nạn.

Công an TPHCM khuyến cáo việc tích trữ xăng, dầu

Nếu buộc phải bảo quản, cần để ở khu vực riêng biệt, thông thoáng, tránh nắng nóng, tránh xa nguồn lửa, nguồn nhiệt và thiết bị điện.

Không sang chiết xăng, dầu vào chai nhựa, can, thùng hoặc vật chứa không đảm bảo an toàn. Không để trẻ em tiếp cận khu vực có chứa xăng, dầu.

Khi sử dụng bếp dầu, dầu hỏa, phải bảo đảm đúng cách, có người trông coi và tuyệt đối không dùng xăng pha dầu, nhớt để đun nấu.

Khi xảy ra cháy xăng, dầu cần: hô hoán, báo động cho mọi người xung quanh. Sử dụng bình chữa cháy dạng bột, bình bọt chữa cháy hoặc cát để dập lửa nếu đám cháy mới phát sinh, còn trong khả năng xử lý. Gọi ngay 114 để báo cháy. Nhanh chóng di chuyển người và tài sản ra khu vực an toàn.

Thượng tá Phương cho biết trong thời gian qua đã cố gắng truyền tải đến với người dân bằng nhiều phương án khác nhau: phối hợp với báo đài, các trang mạng xã hội, tuyên truyền tại khu dân cư, phát loa tại các cửa hàng bán lẽ xăng dầu để người dân bỏ ngay ý định trước khi mang xăng dầu về dự trữ.

"Ngoài công tác tuyên truyền chúng tôi sẽ phối hợp với công an cấp xã kiểm tra, vận động số người dân giải tỏa số xăng dầu đã trích trữ. Những nhu cầu cấp thiết người dân có thể dự trữ xăng, dầu trong nhà. Tuy nhiên, phải bảo đảm an toàn, không để xảy ra cháy nổ. Công an TP tiếp tục vận động, tuyên truyền, hướng dẫn người dân dự trữ phục vụ sản xuất, kinh doanh an toàn" - thượng tá Phương nhấn mạnh.