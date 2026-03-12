Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu nâng dự trữ xăng dầu lên 90 ngày nhập khẩu

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo số 113 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Tổ Công tác về bảo đảm an ninh năng lượng trước diễn biến phức tạp của cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông.



Tổng kho xăng dầu Nhà Bè, TP HCM bảo đảm dự trữ cung ứng ra thị trường. Ảnh: NGUYỄN HẢI

Thủ tướng đề nghị Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) và các cơ quan liên quan đẩy nhanh việc đàm phán với các đối tác, đặc biệt là Chính phủ Kuwait, Nhật Bản, Nga và các quốc gia cung cấp dầu thô khác nhằm hỗ trợ tìm kiếm và bảo đảm nguồn cung dầu thô cho các nhà máy lọc dầu trong nước từ tháng 5 và các tháng tiếp theo.

Về nhập khẩu xăng dầu, Bộ Công Thương chỉ đạo các doanh nghiệp đầu mối chủ động tìm kiếm nguồn cung, tăng cường nhập khẩu và phân bổ theo kế hoạch đã được giao, để bảo đảm 30% nhu cầu xăng dầu từ nguồn nhập khẩu; đồng thời bảo đảm mức dự trữ theo quy định, xây dựng các kịch bản bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong các tình huống phát sinh.

Về Quỹ Bình ổn giá xăng dầu và thuế bảo vệ môi trường, Thủ tướng đồng ý nguyên tắc kiến nghị của Bộ Công Thương về sử dụng Quỹ Bình ổn giá.

Cùng với đó, Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu phương án điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng dầu về 0 đồng, báo cáo Chính phủ trước ngày 12-3-2026.

Về lâu dài, Bộ Công Thương nghiên cứu các giải pháp nâng cao năng lực dự trữ xăng dầu trong nước để đảm bảo năng lực dự trữ tối thiểu 90 ngày nhập khẩu, thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng, giảm phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch nhập khẩu, nâng cao tự chủ trong đảm bảo an ninh năng lượng.

Hiện nay, dự trữ xăng dầu của Việt Nam từ 3 nguồn theo quy định gồm: dự trữ thương mại tại các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối (20 ngày) và thương nhân phân phối 5 ngày; dự trữ sản xuất tại hai nhà máy lọc dầu và dự trữ quốc gia. Riêng nguồn dự trữ quốc gia khoảng 7 ngày sử dụng.