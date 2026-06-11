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Giáo dục

Thí sinh thi môn ngữ văn tốt nghiệp THPT, đón xem gợi ý giải đề TẠI ĐÂY

Nhóm PV- Ảnh: Hoàng Triều

(NLĐO) - Sáng 11-6, thí sinh chính thức làm bài thi môn ngữ văn, bắt đầu kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Mời bạn đọc đón xem gợi ý giải đề thi

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), tổng số thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 là 1.223.776 em; trên cả nước có 2.478 điểm thi với tổng số 54.409 phòng thi.

Vào lúc 7 giờ 30, thí sinh cả nước đã bước vào môn thi ngữ văn - môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Hình ảnh thí sinh vào phòng thi, chuẩn bị nhận đề thi tại điểm thi Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TPHCM:

Thí sinh thi môn ngữ văn tốt nghiệp THPT, đón xem gợi ý giải đề - Ảnh 1.
Thí sinh thi môn ngữ văn tốt nghiệp THPT, đón xem gợi ý giải đề - Ảnh 2.
Thí sinh thi môn ngữ văn tốt nghiệp THPT, đón xem gợi ý giải đề - Ảnh 3.
Thí sinh thi môn ngữ văn tốt nghiệp THPT, đón xem gợi ý giải đề - Ảnh 4.

Môn ngữ văn thi trong thời gian 120 phút. Ngay sau khi kết thúc môn thi, Báo Người Lao Động sẽ cập nhật đề thi và gợi ý giải đề với sự tham gia của đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm tại TPHCM. 

Mời bạn đọc đón theo dõi. 

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