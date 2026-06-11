Hôm nay (11-6) Bắt đầu thi tốt nghiệp THPT: Thí sinh được tạo điều kiện tốt nhất

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), tổng số thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 là 1.223.776 em; trên cả nước có 2.478 điểm thi với tổng số 54.409 phòng thi.

Hoàn tất công tác chuẩn bị

Chiều 10-6, Bộ GD-ĐT cho biết tổng số thí sinh đến làm thủ tục dự thi là 1.208.968 em, đạt tỉ lệ 98,79%. Buổi làm thủ tục dự thi diễn ra an toàn, trật tự, nghiêm túc, đúng quy chế; thời tiết, giao thông nhìn chung thuận lợi cho thí sinh làm thủ tục dự thi.

Tại Đà Nẵng, hơn 35.000 thí sinh đã đến các điểm thi để làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT. Tại điểm thi Trường THPT Phan Châu Trinh, em Trần Vũ Hoài Chương cho biết đã được các thầy cô hướng dẫn kỹ về quy chế thi cũng như hỗ trợ ôn tập thông qua các đợt thi thử và hệ thống đề luyện tập. "Nhờ sự đồng hành của thầy cô, em cảm thấy khá tự tin và giữ được tâm lý ổn định trước kỳ thi. Em sẽ cố gắng hết sức để đạt kết quả tốt nhất trong những ngày thi tới" - Chương chia sẻ.

Trong chiều cùng ngày, ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đã kiểm tra công tác chuẩn bị tại điểm thi Trường THPT Phan Châu Trinh và một số địa điểm phục vụ kỳ thi.

Ông Trần Anh Tuấn cho biết thành phố đã sớm xây dựng các phương án tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, từ công tác in sao, bảo quản đề thi, bố trí phòng thi đến các điều kiện hậu cần, an ninh và hỗ trợ thí sinh.

Qua kiểm tra thực tế, lãnh đạo thành phố đánh giá công tác chuẩn bị đã hoàn tất, các lực lượng làm nhiệm vụ đã sẵn sàng cho kỳ thi. Ông yêu cầu cán bộ, giáo viên tham gia tổ chức kỳ thi tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Đặc biệt, công tác bảo mật đề thi được triển khai chặt chẽ. Các khu vực lưu trữ đề thi đều được niêm phong, lắp đặt hệ thống camera giám sát và bố trí lực lượng bảo vệ trực 24/24 giờ nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối. Bên cạnh công tác tổ chức, thành phố cũng chú trọng hỗ trợ, động viên thí sinh.

Lãnh đạo thành phố đề nghị các đơn vị tạo điều kiện thuận lợi nhất về đi lại, sinh hoạt để các em yên tâm dự thi, phát huy tốt năng lực trong những ngày thi sắp tới.

Thí sinh đến điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn, phường Xuân Hòa, TP HCM làm thủ tục dự thi chiều 10-6. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Theo Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có 35.726 thí sinh đăng ký dự thi. Thành phố bố trí 99 điểm thi chính thức và 4 điểm thi dự phòng; huy động hơn 6.000 cán bộ, giáo viên tham gia các khâu tổ chức thi.

Giám đốc Sở GD-ĐT TP Hà Nội Nguyễn Văn Hiền cho hay Hà Nội có 129.173 thí sinh đăng ký dự thi, 222 điểm thi với 5.899 phòng thi, trong đó có 5.401 phòng thi, 276 phòng chờ, 222 phòng dự phòng. Thành phố đã điều động 18.549 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi; trên 800 cán bộ, giáo viên tham gia công tác chấm thi. Công an thành phố điều động gần 700 công an tham gia làm việc tại các điểm coi thi, làm phách, chấm thi.

Đối với công tác kiểm tra, Hà Nội điều động 634 cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ kiểm tra tại 222 điểm thi. Ngoài ra, Sở GD-ĐT TP Hà Nội cũng thành lập các đoàn kiểm tra gồm 6 tổ kiểm tra đột xuất công tác chuẩn bị, tổ chức coi thi; 10 đoàn kiểm tra công tác bảo vệ đề thi, bài thi ngoài giờ hành chính. Thành phố huy động đồng bộ các lực lượng giáo dục, công an, y tế, giao thông, điện lực và chính quyền địa phương nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh.

Mọi việc đã sẵn sàng

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM, cho biết ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại TP HCM, có 8 thí sinh cần hỗ trợ đặc biệt. Trong đó, 6 thí sinh ở 6 điểm thi bị gãy tay do tai nạn, không thể tự viết bài; 2 thí sinh ở 2 điểm thi khác bị khuyết tật nặng do tay yếu cũng được bố trí phòng thi riêng.

Ông Phong cho biết theo quy chế, ở những điểm thi này sẽ cử cán bộ coi thi không tham gia giảng dạy các môn thí sinh dự thi để hỗ trợ viết bài. Phòng thi được bố trí 2 cán bộ coi thi và camera ghi hình liên tục.

Theo báo cáo tại điểm Trường THPT Võ Thị Sáu - Côn Đảo, điểm thi có 7 phòng thi, trong đó có 5 phòng chính thức, 1 phòng dự phòng, 1 phòng để thiết bị, vật dụng của thí sinh. Các điều kiện tổ chức khác như số bàn ghế, hệ thống đèn, quạt, máy phát dự phòng đều bảo đảm.

Theo Ban Chỉ đạo kỳ thi, TP HCM cũng đã tính toán, xây dựng phương án vận chuyển đề thi, bài thi cho điểm thi đặt tại khu vực đặc khu Côn Đảo bằng đường hàng không theo kế hoạch của hội đồng thi, đồng thời xây dựng phương án dự phòng trong trường hợp thay đổi lịch bay hoặc các điều kiện về thời tiết bất lợi ảnh hưởng đến việc vận chuyển.

Bài thi của thí sinh sẽ được bảo quản tại điểm thi, ở khu vực an toàn, có camera giám sát 24/24 giờ. Việc vận chuyển, bàn giao bài thi được thực hiện đúng theo quy định, có lực lượng công an bảo vệ.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, TP HCM là địa phương có số thí sinh dự thi đông nhất cả nước với 142.899 thí sinh tham dự kỳ thi. Sở GD-ĐT TP HCM cho biết số thí sinh miễn thi tất cả các bài thi là 93 em, số thí sinh miễn thi bài thi ngoại ngữ là 1.703.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM, lưu ý ngay trước khi phát đề, lúc các em tập trung nhất, cán bộ coi thi phải yêu cầu rà soát lại xem có quên điện thoại trong túi hoặc mang vật dụng trái quy định vào phòng thi hay không. "Nhiều trường đã yêu cầu học sinh chỉ mang theo một bìa hồ sơ trong suốt đựng phiếu báo danh, bút viết và giấy tờ cần thiết" - ông Nguyễn Văn Hiếu thông tin.

Người đứng đầu ngành GD-ĐT TP HCM cũng cho biết năm nay, TP HCM tăng cường công tác truyền thông cho phụ huynh, học sinh, nỗ lực không để xảy ra tình trạng thí sinh vi phạm quy chế thi.

Việc bố trí điểm thi được thực hiện theo tinh thần tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh, bảo đảm an toàn giao thông, các điều kiện về cơ sở vật chất, an toàn điện, phòng chống công nghệ cao theo đúng quy chế thi. Ông Hiếu cho biết thêm trong bối cảnh phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo và các thiết bị công nghệ cao, công tác phòng chống gian lận đòi hỏi phải có giải pháp kỹ thuật đồng bộ, hiện đại và lực lượng giám sát chuyên nghiệp, liên tục trong suốt quá trình tổ chức kỳ thi.

Hỗ trợ tối đa trong khuôn khổ quy chế Chiều 10-6, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cùng đoàn công tác của Bộ GD-ĐT đã đến làm việc tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Du - Thanh Oai, xã Dân Hòa, TP Hà Nội. Bộ trưởng lưu ý trong quá trình coi thi, có thể có những nhầm lẫn hoặc xử sự chưa thật sự thấu đáo của cán bộ coi thi, ví dụ như nhầm lẫn về ký tên, nhầm lẫn về phát đề... hoặc đôi khi thí sinh đến muộn, quên giấy tờ, thí sinh bị rơi vào những tình huống tâm lý hoảng loạn... Nguyên tắc xử lý những vấn đề như vậy trước hết là không được để thí sinh bị thiệt thòi, hỗ trợ các em tối đa trong khuôn khổ quy chế. Cán bộ coi thi và các lực lượng liên quan không làm thay các em nhưng tạo điều kiện tốt nhất về tâm lý và môi trường để các em làm bài. Đặc biệt, Bộ trưởng nhấn mạnh điều quan trọng là tuyệt đối không được giấu giếm sai sót. Nếu có sự cố xảy ra, dù là nhỏ nhất, cán bộ coi thi phải báo cáo ngay với trưởng điểm thi, điểm thi báo cáo về hội đồng thi thành phố để cùng nhau xử lý ngay tại chỗ. Nếu để mọi chuyện trôi qua, sau đó mới phát hiện sai sót của cán bộ coi thi hoặc sai sót trong quy trình, lúc đó sẽ rất khó khắc phục và gây hậu quả rất lớn cho thí sinh và xã hội. Về công tác phòng chống gian lận, Bộ trưởng cho rằng phải rất cương quyết và ngăn ngừa việc sử dụng các thiết bị công nghệ cao. Vì khi có sự cố xảy ra sẽ ảnh hưởng đến kỷ cương của kỳ thi, ảnh hưởng quyền lợi của tất cả các thí sinh khác trên cả nước, đây là việc hết sức quan trọng.

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