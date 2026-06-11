Bắt đầu thi tốt nghiệp THPT: Lãnh đạo TPHCM đến điểm thi động viên thí sinh

Từ 6 giờ 30, thí sinh đã tập trung tại các điểm thi để sẵn sàng cho kỳ thi quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, cả nước có khoảng 2.500 điểm thi, gần 50.000 phòng thi, hàng trăm nghìn cán bộ, giáo viên, nhân viên và lực lượng chức năng được huy động tham gia phục vụ kỳ thi.

Tại TPHCM, theo báo cáo của Sở GD-ĐT TP HCM, ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, TPHCM có 142.899 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 134.921 thí sinh đang học lớp 12 và 7.978 thí sinh tự do.

TPHCM quy hoạch 246 điểm thi, tương đương 6.060 phòng thi được phân bố hợp lý trên toàn địa bàn. TPHCM huy động 25.030 người tham gia phục vụ kỳ thi.

Lúc 6 giờ 30 phút, tại điểm thi Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Mạnh Cường và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM Nguyễn Văn Hiếu đã có mặt để động viên đội ngũ cán bộ, giáo viên coi thi và thí sinh tại điểm thi:

Những lời động viên của lãnh đạo TP và lãnh đạo ngành như tiếp thêm sự tự tin cho đội ngũ cán bộ coi thi và thí sinh trước kỳ thi lớn

Sinh viên tình nguyện tiếp sức cho thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong

Tại điểm thi Trường THPT Trưng Vương (TPHCM), rất đông thí sinh và phụ huynh đã có mặt tại điểm thi từ 6 giờ 15 phút:

Tại điểm thi Trường THPT Thủ Đức (TPHCM), những thí sinh cuối cùng vội vàng chạy vào phòng thi với sự trợ giúp của đội ngũ tình nguyện viên:

Tại Cần Thơ, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ, hơn 34.200 thí sinh của thành phố bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Năm nay quy mô kỳ thi lớn hơn do địa bàn sau hợp nhất, với số lượng thí sinh và cán bộ coi thi tăng lên. Thành phố huy động hơn 5.000 cán bộ, giám thị, lực lượng công an, y tế, bảo vệ và nhân viên phục vụ Kỳ thi.

Đặc biệt, chương trình "Tiếp sức mùa thi" được triển khai tại 80 điểm thi, hỗ trợ dụng cụ học tập, suất ăn, chỗ ở cho thí sinh, nhất là các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Ngành giáo dục thành phố đã bố trí 80 điểm thi chính thức và 80 điểm thi dự phòng; 1.515 phòng thi chính thức cùng 33 phòng chờ nhằm xử lý linh hoạt các tình huống phát sinh.

Ghi nhận tại điểm thi Trường chuyên THPT Lý Tự Trọng, từ 6 giờ sáng đông đảo phụ huynh và học sinh đã hối hả đến điểm thi.

Sinh viên tình nguyện tiếp sức mùa thi ở tại các điểm thi trong cả nước

Tại Thanh Hoá, hơn 42.000 thí sinh cùng với cả nước bước vào môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ghi nhận tại một số Điểm thi, nhiều thí sinh đã có mặt từ rất sớm, các thí sinh tranh thủ xem lại kiến thức, trao đổi nhanh với bạn bè trước giờ vào phòng thi. Phần lớn thí sinh cho biết, đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ thi nên rất bình tĩnh tự tin, quyết tâm hoàn thành tốt môn thi đầu tiên, tạo tâm lý thuận lợi cho những buổi thi tiếp theo.

Lực lượng tình nguyện viên, công an và cán bộ coi thi cũng có mặt từ sớm để hỗ trợ, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Thông tin từ Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hoá, toàn tỉnh có 42.867 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026, tăng gần 1.300 thí sinh so với năm 2025. Trong buổi làm thủ tục dự thi chiều ngày 10-6, Thanh Hóa có 42.178 thí sinh đến điểm thi, 689 thí sinh vắng mặt, đạt tỉ lệ 98,39%. Kỳ thi năm nay, Thanh Hóa thành lập 83 điểm thi với 1.861 phòng thi.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) đến điểm thi:

Tại Đà Nẵng, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có 35.726 thí sinh đăng ký dự thi. Thành phố bố trí 99 điểm thi chính thức và 4 điểm thi dự phòng; huy động hơn 6.000 cán bộ, giáo viên tham gia các khâu tổ chức thi.

Đúng 7 giờ thí sinh bước vào phòng thi, bắt đầu kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với môn thi ngữ văn:

Cán bộ coi thi làm nhiệm vụ, thí sinh bắt đầu bước vào phòng thi

Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia tiếp tục quán triệt phương châm tổ chức kỳ thi với tinh thần "4 đúng, 3 không, 2 tăng cường". "4 đúng" gồm đúng quy chế, đúng quy trình, đúng vị trí chức trách và đúng thời điểm; "3 không" là không lơ là chủ quan, không gây áp lực quá mức cho thí sinh và không tự ý xử lý các tình huống bất thường; "2 tăng cường" là tăng cường trách nhiệm của người làm công tác thi và nâng cao ý thức chấp hành quy chế của thí sinh.

Phương châm này được xem là kim chỉ nam xuyên suốt toàn bộ quá trình tổ chức kỳ thi, từ khâu chuẩn bị, coi thi đến chấm thi và công bố kết quả.

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