“Lặng”: Chạm đến cảm xúc bằng những điều không lời

Bích Hồng - Bách Thảo -

(NLDO) - Không cần nhiều lời thoại hay giai điệu lớn, chương trình nghệ thuật “Lặng” vẫn chạm đến cảm xúc người xem bằng những điều rất đỗi giản dị.

Tối 26-5, tại Hội trường C, Trường Đại học Văn hóa TP HCM, chương trình nghệ thuật “Lặng” đã mang đến cho khán giả một không gian cảm xúc đặc biệt, nơi nghệ thuật không chỉ được cảm nhận bằng âm thanh mà còn bằng ánh mắt và sự đồng cảm.

Với chủ đề “Nghe bằng mắt, chạm bằng tim”, chương trình hướng đến cộng đồng người điếc/khiếm thính thông qua chuỗi tiết mục kết hợp giữa âm nhạc, múa đương đại, kịch hình thể và ngôn ngữ ký hiệu.

Chương trình do tập thể sinh viên lớp Đại học Quản lý văn hóa 18.3, Trường Đại học Văn hóa TP HCM tổ chức và thực hiện dưới sự cố vấn chuyên môn của NSƯT - Đạo diễn Hoàng Duẩn và Thạc sĩ Hồ Thị Như Vui

Điểm nhấn của chương trình là hành trình của nhân vật Hướng Dương, cô gái đánh mất khả năng nghe sau một tai nạn và dần thu mình trước cuộc sống. Từ những tiết mục như "Chơi vơi", "Để gió cuốn đi" đến phần trình diễn "Tôi phi thường", cảm xúc của nhân vật được thể hiện bằng chuyển động cơ thể, ánh sáng sân khấu và ngôn ngữ hình thể thay cho lời thoại.

Vở kịch chính xuyên suốt chương trình "Lặng"

Ngoài các tiết mục biểu diễn, chương trình còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như Đàm Vĩnh Hưng, Hoàng Mèo và Ngọc Lan cùng talkshow “Nghệ thuật không rào cản” với sự tham gia của Anna Hương, mang đến góc nhìn gần gũi hơn về hành trình vượt qua rào cản của người khiếm thính trong cuộc sống và nghệ thuật.

Dù chương trình đã khép lại, nhiều khán giả vẫn nán lại đến cuối để lắng nghe phần giao lưu, chia sẻ của khách mời và các thành viên thực hiện dự án bởi những cảm xúc còn đọng lại sau đêm diễn.

Nhiều nghệ sĩ quen thuộc như Đàm Vĩnh Hưng, Ngọc Lan,.. cùng talkshow “Nghệ thuật không rào cản”


