8 tiêu chí xác định ngành, nghề đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật, thể thao

Bộ GD-ĐT vừa ban hành Thông tư 37/2026 quy định danh mục ngành, nghề đặc thù thuộc lĩnh vực nghệ thuật, thể thao. Theo đó, sẽ giữ nguyên mã số các ngành, nghề đào tạo trình độ trung cấp, CĐ trong giáo dục nghề nghiệp (GDNN) đã được ban hành.

Workshop về múa đương đại tại Trường Trung cấp Múa TPHCM. Ảnh: Fanpage nhà trường

Đối với chương trình giáo dục trung học nghề, trước mắt chưa thực hiện việc gắn mã cấp I (trình độ đào tạo) vào mã số của chương trình, cho đến khi Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục giáo dục - đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân có quy định cụ thể đối với chương trình giáo dục trung học nghề.

Điểm đáng chú ý nhất của Thông tư 37 là hệ thống 8 tiêu chí xác định ngành, nghề đặc thù . Trong đó, thông tư nhấn mạnh một số ngành, nghề có quy mô đào tạo nhỏ nhưng có ý nghĩa trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa - nghệ thuật cần phải được duy trì.

Thông tư 37 nêu rõ các ngành học phải có chương trình đào tạo tập trung vào năng lực biểu diễn, sáng tạo hoặc thi đấu với thời gian thực hành chiếm tối thiểu 60% tổng thời lượng .

8 tiêu chí xác định:

1. Nội dung đào tạo: Chương trình đào tạo tập trung chủ yếu vào rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, năng lực biểu diễn, sáng tạo nghệ thuật hoặc thi đấu thể thao; thời gian đào tạo thực hành chiếm tối thiểu 60% tổng thời gian đào tạo của ngành, nghề.

2. Yêu cầu năng khiếu, tố chất: Người học phải có năng khiếu, tố chất đặc thù phù hợp với yêu cầu của ngành, nghề; việc tuyển sinh có thể thông qua kiểm tra, đánh giá năng khiếu.

3. Đào tạo năng khiếu chuyên sâu, dài hạn: Ngành, nghề có yêu cầu phát hiện, bồi dưỡng người học từ sớm; việc tuyển chọn và bồi dưỡng năng khiếu được thực hiện theo quy trình liên tục, kéo dài, tích lũy theo lộ trình nhiều giai đoạn, một số ngành, nghề được tổ chức tích hợp giữa đào tạo chuyên môn và đào tạo kiến thức văn hóa.

4. Điều kiện và tính chất lao động: Công việc có thời gian làm việc không ổn định, mang tính lưu động hoặc không liên tục hoặc phụ thuộc vào lịch biểu diễn, thi đấu; sử dụng trang thiết bị, công cụ, kỹ thuật chuyên dụng, đặc thù.

5. Yêu cầu đào tạo: Việc tổ chức đào tạo chủ yếu dựa trên rèn luyện năng lực thực hành, năng lực biểu diễn, tư duy nghệ thuật, thể chất hoặc kỹ năng thi đấu; không thuần túy dựa trên tích lũy kiến thức lý thuyết; việc sắp xếp lớp học có tính chất đặc thù theo từng ngành, nghề đào tạo.

6. Phương thức đánh giá, công nhận kết quả học tập: Kết quả đào tạo được đánh giá chủ yếu thông qua năng lực sáng tạo, biểu diễn hoặc thành tích thi đấu của người học, thể hiện qua sản phẩm nghệ thuật, chương trình biểu diễn, tác phẩm sáng tạo hoặc kết quả thi đấu; không phụ thuộc chủ yếu vào các hình thức kiểm tra, đánh giá truyền thống.

7. Tính đặc thù của nhiệm vụ nghề nghiệp: Nội dung công việc và kỹ năng nghề nghiệp có tính chuyên biệt, khó thể thay thế, một số ngành, nghề quy mô đào tạo nhỏ nhưng có ý nghĩa trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, nghệ thuật, việc đào tạo cần phải được duy trì.

8. Tác động kinh tế - xã hội: Ngành, nghề có yêu cầu đầu tư lớn, hiệu quả kinh tế trực tiếp có thể không cao nhưng có đóng góp quan trọng đối với phát triển văn hóa, xã hội, bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống hoặc góp phần nâng cao thành tích, uy tín và vị thế của quốc gia.

Nhiều chính sách thu hút tài năng nghệ thuật Theo thầy Lương Xuân Thành, Hiệu trưởng Trường Trung cấp múa TPHCM, thí sinh trúng tuyển vào nhóm ngành đặc thù sẽ được miễn 70% học phí theo quy định. Ngoài ra, nhà trường còn có nhiều chính sách đãi ngộ hấp dẫn để thu hút và bồi dưỡng tài năng từ sớm. Sau năm học thứ nhất, những em đủ điều kiện sẽ được thi tuyển vào chương trình đào tạo tài năng theo Đề án "Đào tạo tài năng trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030" được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định 1341/2016. Học sinh các lớp tài năng được miễn học phí 100%, hưởng học bổng, học theo chương trình đào tạo tài năng do các chuyên gia trong nước và nước ngoài giảng dạy, đi biểu diễn trong các chương trình giao lưu văn hóa tại Việt Nam và quốc tế…



