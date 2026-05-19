Học nghệ thuật thời đại số, nhiều tiềm năng phát triển

Bộ GD-ĐT vừa ban hành Thông tư 37/2026 quy định danh mục ngành, nghề đặc thù thuộc lĩnh vực nghệ thuật, thể thao.

Điểm đáng chú ý nhất của thông tư là nhấn mạnh hệ thống 8 tiêu chí xác định ngành, nghề đặc thù. Trong đó, một số ngành, nghề có quy mô đào tạo nhỏ nhưng có ý nghĩa trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa - nghệ thuật cần phải được duy trì.

Workshop về múa đương đại tại Trường Trung cấp Múa TPHCM. Ảnh: Fanpage nhà trường

Theo ông Trọng Bảo, Giám đốc Công ty TNHH Giáo dục nghệ thuật Crowbar, Thông tư 37 ban hành hoàn toàn cần thiết, phù hợp với thực tiễn. Bản chất các ngành nghệ thuật mang tính chất khác biệt so với đào tạo phổ thông hoặc kỹ thuật thông thường.

Đặc thù lớn nhất của nghệ thuật nằm ở yếu tố năng khiếu, thời gian rèn luyện dài, cường độ thực hành cao và yêu cầu đào tạo gắn trực tiếp với biểu diễn, sân khấu, cảm thụ nghệ thuật cũng như kỹ năng thực chiến.

"Những ngành như múa, âm nhạc, diễn xuất, đạo diễn hay nghệ thuật đường phố… đều không thể đánh giá chỉ bằng lý thuyết hay khung chương trình cứng. Người học bắt buộc phải có môi trường thực hành liên tục, được huấn luyện cá nhân hóa và có cơ hội va chạm nghề nghiệp từ sớm" - ông Bảo phân tích.

Về cơ hội việc làm, bà Trịnh Thu Yến, đại diện Công ty TNHH Starlento - đơn vị chuyên kết nối nhà tuyển dụng và tài năng (talent) trong ngành giải trí Việt Nam, nhận xét một số nhóm ngành nghệ thuật và thể thao đang có nhiều cơ hội mở rộng hơn nhờ sự phát triển của công nghiệp sáng tạo và nền tảng số.

Theo bà Yến, rõ nhất là xu hướng làm nghệ thuật gắn với môi trường số như: Xây dựng kênh cá nhân, sáng tạo nội dung, làm thương hiệu hay livestream. Tiếp theo là các ngành giao thoa giữa nghệ thuật và công nghệ hiện đại như: Sản xuất truyền thông (media), thiết kế game, kỹ thuật sân khấu hay thiết kế đồ họa.

Tuy nhiên, với những nhóm ngành mang tính bảo tồn giá trị văn hóa, nghệ thuật truyền thống như múa truyền thống, nhạc cụ dân tộc…, quy mô tuyển dụng vẫn khá hạn chế, phần lớn phụ thuộc vào các đơn vị công lập.

"Xã hội đang thay đổi cách nhìn về nghệ thuật. Nghệ thuật không còn chỉ là đam mê mà đã trở thành một ngành kinh tế sáng tạo có khả năng tạo việc làm, xây dựng thương hiệu cá nhân và đóng góp lớn cho xã hội" - ông Trọng Bảo nhấn mạnh.