Chương trình nghệ thuật 'Vòng tay yêu thương": Hướng đến người lao động khó khăn

Ngày 12-5, Cung Văn hóa Lao động TPHCM đã thông tin về Chương trình biểu diễn nghệ thuật "Vòng tay yêu thương" lần thứ 16 năm 2026 với chủ đề "Hành trình hướng tới tương lai"

Chương trình "Vòng tay yêu thương" năm nay có sự góp mặt của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - Đại sứ truyền thông chương trình

Chương trình "Vòng tay yêu thương" đã trải qua 15 lần tổ chức với mục tiêu phục vụ đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên, người lao động Thành phố. Thông qua chương trình, nhằm huy động mọi nguồn lực để chăm lo cho đoàn viên Công đoàn và người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Qua nhiều năm tổ chức, chương trình luôn kết nối hoạt động nghệ thuật với hoạt động xã hội, để mang lại giá trị cuộc sống có tính nhân văn sâu sắc.

Năm nay, chương trình sẽ được tổ chức tại 2 địa điểm. Cụ thể chương trình diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 5-6 tại Cung Văn hoá Lao động TPHCM (Số 55B Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành), đêm nhạc thứ 2 diễn ra vào 19 giờ ngày 11-6 tại Trung tâm Văn hoá Lao động Bình Dương (Đường D19, KDC Việt Sing, phường An Phú)

Chương trình có sự góp mặt của Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cùng nhiều ca sĩ, nghệ sĩ và vũ đoàn đặc sắc như Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, Ca sĩ Anh Thúy, Nhóm 3789, Nhóm Sunrise, Vũ đoàn The Sky…

Giá vé là 250.000 đồng/vé, được bán trực tiếp tại Cung Văn hóa Lao động TPHCM.

Không chỉ là một chương trình biểu diễn nghệ thuật, "Vòng tay yêu thương" còn là cầu nối sẻ chia, lan tỏa yêu thương và tiếp thêm động lực đến những hoàn cảnh khó khăn trong công nhân, viên chức, người lao động.