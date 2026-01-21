VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Thể thao
image

Lỡ hẹn chung kết, CĐV TP HCM gửi lời động viên đến U23 Việt Nam

Ngọc Vân - Thanh Trúc -

(NLĐO) - Dù thua U23 Trung Quốc 0-3, người hâm mộ TP HCM vẫn ở lại cổ vũ, gửi lời động viên và đặt trọn niềm tin vào thầy trò HLV Kim Sang-sik.

U23 Việt Nam bước vào bán kết U23 châu Á 2026 với sự tự tin lớn sau chuỗi trận toàn thắng. Ngay từ đầu, thầy trò HLV Kim Sang-sik nhập cuộc chủ động, chơi sòng phẳng và tạo ra nhiều tình huống đáng chú ý về phía khung thành U23 Trung Quốc.

Thế trận chỉ thực sự đổi chiều khi trung vệ Hiểu Minh gặp chấn thương và buộc phải rời sân ở phút 32. Sự xáo trộn nơi hàng thủ khiến U23 Việt Nam gặp khó trong việc duy trì thế trận cân bằng. Hiệp 1 khép lại với tỉ số 0-0, nhưng những lo lắng đã bắt đầu xuất hiện.

Lỡ hẹn chung kết, CĐV TP HCM gửi lời động viên đến U23 Việt Nam - Ảnh 1.

Người hâm mộ kỳ vọng HLV Kim Sang-sik sẽ tạo nên phép màu trong hiệp 2.

Sang hiệp 2, U23 Trung Quốc bất ngờ tăng tốc và ghi liền hai bàn thắng chỉ trong chưa đầy 10 phút. U23 Việt Nam dồn lên tìm bàn gỡ, nhưng khó khăn chồng chất khi Lý Đức nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 75, khiến đội bóng áo đỏ phải thi đấu thiếu người.

Lỡ hẹn chung kết, CĐV TP HCM gửi lời động viên đến U23 Việt Nam - Ảnh 2.
Lỡ hẹn chung kết, CĐV TP HCM gửi lời động viên đến U23 Việt Nam - Ảnh 3.
Lỡ hẹn chung kết, CĐV TP HCM gửi lời động viên đến U23 Việt Nam - Ảnh 4.
Lỡ hẹn chung kết, CĐV TP HCM gửi lời động viên đến U23 Việt Nam - Ảnh 5.

Nỗi buồn trên gương mặt của nhiều CĐV khi U23 Việt Nam nhận bàn thua đáng tiếc.

Trong thế trận bất lợi, U23 Việt Nam vẫn không từ bỏ. Các cầu thủ nỗ lực đến những phút cuối, song không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương. Thậm chí, thủ thành Trung Kiên còn phải nhận bàn thua thứ ba ở phút bù giờ, khép lại trận đấu với thất bại 0-3.

Dù kết quả không như mong đợi, tình cảm của người hâm mộ TP HCM vẫn không hề vơi. Nhiều CĐV ở lại đến phút cuối, vỗ tay động viên, hô vang tên đội tuyển và gửi những lời nhắn yêu thương đến toàn đội, trong đó có những lời chúc sớm bình phục dành cho trung vệ Hiểu Minh.

Lỡ hẹn chung kết, CĐV TP HCM gửi lời động viên đến U23 Việt Nam - Ảnh 6.

Người hâm mộ nán lại sau trận đấu để gửi lời động viên đến U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam sẽ bước vào trận tranh hạng ba gặp U23 Hàn Quốc lúc 22 giờ ngày 23-1. Với sự đồng hành bền bỉ từ khán đài, người hâm mộ tin rằng thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ đứng dậy mạnh mẽ, khép lại giải đấu bằng một kết quả xứng đáng.

