TP HCM: Khẩn trương lắp màn hình LED "khủng" tiếp lửa U23 Việt Nam

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

TP HCM: Khẩn trương lắp màn hình LED "khủng" tiếp lửa U23 Việt Nam

Ngọc Vân

(NLĐO) - Tiếp lửa U23 Việt Nam, TPHCM dự kiến lắp 4 - 6 màn hình LED cực lớn tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, sẵn sàng phục vụ biển người hâm mộ tối nay.

Ghi nhận sáng 20-1, không khí tại phố đi bộ Nguyễn Huệ hết sức khẩn trương. Dọc tuyến đường chính, các khung giàn giáo và hệ thống màn hình LED đã được dựng cố định; hàng chục kỹ thuật viên tất bật đấu nối đường dây, kiểm tra tín hiệu và gia cố an toàn trước giờ bóng lăn.

Gấp rút hoàn thiện dàn màn hình LED công suất lớn tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Được biết, công tác triển khai bắt đầu ngay từ đêm 19-1, sau khi UBND TPHCM chấp thuận đề xuất của Công ty cổ phần bóng đá TP HCM. Các đơn vị thi công làm việc xuyên đêm nhằm bảo đảm tiến độ, sẵn sàng phục vụ khán giả trong buổi tối cùng ngày.

TP HCM: Khẩn trương lắp màn hình LED "khủng" tiếp lửa U23 Việt Nam - Ảnh 1.
TP HCM: Khẩn trương lắp màn hình LED "khủng" tiếp lửa U23 Việt Nam - Ảnh 2.
TP HCM: Khẩn trương lắp màn hình LED "khủng" tiếp lửa U23 Việt Nam - Ảnh 3.

Đội ngũ thi công đang khẩn trương hoàn tất lắp đặt màn hình LED trưa 20 -1.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, thành phố dự kiến lắp đặt tổng cộng 6 màn hình LED cỡ lớn (kích thước khoảng 12 m x 7 m) dọc tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ, đoạn từ ngã tư Tôn Đức Thắng đến ngã tư Lê Lợi. 

Toàn bộ kinh phí thực hiện theo hình thức xã hội hóa do doanh nghiệp tài trợ. Hệ thống này sẽ phục vụ người dân cổ vũ các trận bán kết (20-1), tranh hạng ba (23-1) và chung kết (24-1), phát sóng từ 20 giờ 30 đến khi kết thúc trận đấu.

TIN LIÊN QUAN

Vào lúc 22 giờ 30 tối nay 20-1 (giờ Việt Nam), U23 Việt Nam bước vào cuộc so tài với U23 Trung Quốc tại bán kết VCK U23 châu Á 2026. 

Trận đấu không chỉ mở ra cơ hội tiến gần hơn tới trận chung kết mà còn gợi nhắc ký ức Thường Châu 2018 - nơi bóng đá Việt Nam đã viết nên câu chuyện cổ tích châu Á.

Trong bối cảnh U23 Việt Nam đang thăng hoa tại giải đấu năm nay, với hành trình toàn thắng từ vòng bảng, vượt qua U23 UAE ở tứ kết và phong độ ổn định qua 4 trận, thầy trò HLV Kim Sang-sik đang nhận được sự kỳ vọng lớn từ người hâm mộ, đặc biệt khi đội tuyển vẫn giữ thành tích bất bại trước U23 Trung Quốc ở các giải đấu chính thức.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ vốn là điểm hẹn quen thuộc của cổ động viên TPHCM. Gần đây nhất, vào ngày 18-12-2025, khu vực này từng trở thành "biển người" khi tiếp lửa cho đội tuyển trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 - 2025.

TP HCM: Khẩn trương lắp màn hình LED "khủng" tiếp lửa U23 Việt Nam - Ảnh 4.

Người hâm mộ phủ kín phố đi bộ Nguyễn Huệ cổ vũ đội tuyển trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33. Ảnh: Ngọc Vân

Hàng triệu người hâm mộ đang háo hức chờ đợi cuộc so tài tối nay, sẵn sàng hòa mình vào không khí cuồng nhiệt để tiếp lửa, đồng hành cùng U23 Việt Nam trên hành trình chinh phục vinh quang.

Thăm dò ý kiến

Bán kết U23 châu Á 2026: U23 Việt Nam - U23 Trung Quốc

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Bình chọnXem kết quả
TP HCM: Khẩn trương lắp màn hình LED "khủng" tiếp lửa U23 Việt Nam - Ảnh 5.

 

Tin liên quan

VIDEO: U23 Việt Nam tự hào trở về trong vòng tay người hâm mộ tại TP HCM

VIDEO: U23 Việt Nam tự hào trở về trong vòng tay người hâm mộ tại TP HCM

(NLĐO) - Chiều tối 30-7, U23 Việt Nam trở về Việt Nam sau khi thắng Indonesia 1-0 tại trận chung kết Giải Vô địch bóng đá U23 Đông Nam Á 2025.

Trung tâm TP HCM ngập tràn sắc đỏ sau chức vô địch của U23 Việt Nam

(NLĐO) - Ngay sau chiến thắng của đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan trong trận chung kết SEA Games 31 tối 22-5 để lên ngôi vô địch, hàng triệu người dân TP HCM đã đổ ra đường để ăn mừng chiến thắng.

"Biển người" đổ ra đường ăn mừng Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024

(NLĐO) - Hàng vạn người dân đổ ra phố Hà Nội ăn mừng Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng đầy kịch tính trước Thái Lan, đoạt chức vô địch ASEAN Cup 2024

TP HCM U23 Việt Nam màn hình LED trận bán kết U23 châu Á tiếp lửa đội tuyển Việt Nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo