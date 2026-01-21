Hiểu Minh nguy cơ chấn thương dây chằng, nhập viện ngay lập tức

Phút 30 - 32 của trận đấu, Hiểu Minh dính chấn thương sau một pha truy cản và tiếp đất không thuận lợi, có dấu hiệu vặn gối. Cầu thủ này tỏ ra đau đớn, không thể tiếp tục thi đấu và phải rời sân bằng cáng.

HLV Kim Sang-sik sau đó đưa Đức Anh vào thay thế. Ngay sau tình huống chấn thương, Hiểu Minh được chuyển thẳng lên xe cứu thương và nhập viện cấp cứu.

Theo quan sát ban đầu, trung vệ của U23 Việt Nam nhiều khả năng gặp tổn thương dây chằng đầu gối, song mức độ cụ thể vẫn cần chờ kết quả kiểm tra y tế chi tiết.

Sự vắng mặt của Hiểu Minh khiến hệ thống phòng ngự U23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn, đặc biệt khi đội để thủng lưới liên tiếp ở đầu hiệp 2 và nhận thất bại chung cuộc 0-3.

Cũng theo một số thông tin tại sân, Hiểu Minh ngay sau đó được chở thẳng đến bệnh viện ngay khi rời khỏi sân thi đấu.

Hiểu Minh là trụ cột hàng phòng ngự U23 Việt Nam tại giải năm nay. Trung vệ thuộc biên chế PVF-CAND đã đá trọn vẹn 4 trận trước đó, góp công lớn giúp đội toàn thắng từ vòng bảng đến tứ kết.

Theo thống kê của AFC, Hiểu Minh đang dẫn đầu giải về số pha giải nguy với 26 lần can thiệp thành công.

Chấn thương của Hiểu Minh được xem là tổn thất lớn với U23 Việt Nam trong bối cảnh đội bóng đang hướng tới mục tiêu còn lại là tấm HCĐ U23 châu Á 2026.