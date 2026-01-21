Hiểu Minh nguy cơ chấn thương dây chằng, nhập viện ngay lập tức

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Hiểu Minh nguy cơ chấn thương dây chằng, nhập viện ngay lập tức

Quốc An

(NLĐO) - Trong trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc tối 20-1, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh không may gặp chấn thương nặng và buộc phải rời sân sớm.

Phút 30 - 32 của trận đấu, Hiểu Minh dính chấn thương sau một pha truy cản và tiếp đất không thuận lợi, có dấu hiệu vặn gối. Cầu thủ này tỏ ra đau đớn, không thể tiếp tục thi đấu và phải rời sân bằng cáng. 

HLV Kim Sang-sik sau đó đưa Đức Anh vào thay thế. Ngay sau tình huống chấn thương, Hiểu Minh được chuyển thẳng lên xe cứu thương và nhập viện cấp cứu.

Theo quan sát ban đầu, trung vệ của U23 Việt Nam nhiều khả năng gặp tổn thương dây chằng đầu gối, song mức độ cụ thể vẫn cần chờ kết quả kiểm tra y tế chi tiết. 

Sự vắng mặt của Hiểu Minh khiến hệ thống phòng ngự U23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn, đặc biệt khi đội để thủng lưới liên tiếp ở đầu hiệp 2 và nhận thất bại chung cuộc 0-3.

Cũng theo một số thông tin tại sân, Hiểu Minh ngay sau đó được chở thẳng đến bệnh viện ngay khi rời khỏi sân thi đấu. 

img

Hiểu Minh là trụ cột hàng phòng ngự U23 Việt Nam tại giải năm nay. Trung vệ thuộc biên chế PVF-CAND đã đá trọn vẹn 4 trận trước đó, góp công lớn giúp đội toàn thắng từ vòng bảng đến tứ kết.

Theo thống kê của AFC, Hiểu Minh đang dẫn đầu giải về số pha giải nguy với 26 lần can thiệp thành công.

Chấn thương của Hiểu Minh được xem là tổn thất lớn với U23 Việt Nam trong bối cảnh đội bóng đang hướng tới mục tiêu còn lại là tấm HCĐ U23 châu Á 2026.

Tin liên quan

Clip: Xem lại màn trình diễn để U23 Nhật Bản tiến vào chung kết

Clip: Xem lại màn trình diễn để U23 Nhật Bản tiến vào chung kết

(NLĐO) - U23 Nhật Bản đã đánh bại U23 Hàn Quốc để giành vé đầu tiên vào trận chung kết Giải U23 châu Á 2026.

U23 Nhật Bản vào chung kết, fan nói "chờ" U23 Việt Nam tranh chức vô địch

(NLĐO) - U23 Nhật Bản giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U23 Hàn Quốc ở trận bán kết VCK U23 châu Á 2026, qua đó ghi tên mình vào trận chung kết.

Hai thái cực ở trận bán kết của U23 Việt Nam

(NLĐO) - Bóng đá chủ động tấn công đại chiến bóng đá phòng ngự kỷ luật trong trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc.

U23 Viet Nam Hieu Minh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo