image

Mạng xã hội dậy sóng với “chuyến xe bão táp” ở Đồng Tháp

Hải Đường - Phúc Nguyên -

(NLĐO) - Lãnh đạo CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang làm việc với các bên để có hướng xử lý nghiêm vụ "chuyến xe bão táp"

Ngày 8-1, trên mạng xã hội TikTok xuất hiện 2 đoạn clip quay lại hình ảnh hành khách la hét, cầu cứu lẫn bức xúc trước việc một tài xế xe khách đang chạy từ hướng TPHCM về Mỹ Tho (tỉnh Đồng Tháp) rượt đuổi một xe tải.

Chuyến xe bão táp ở Đồng Tháp gây chấn động mạng xã hội - Ảnh 1.

Chuyến xe bão táp ở Đồng Tháp gây chấn động mạng xã hội - Ảnh 2.

Chuyến xe bão táp ở Đồng Tháp gây chấn động mạng xã hội - Ảnh 3.

Hành khách bức xúc, hoảng loạn trên "chuyến xe bão táp". Ảnh cắt ra từ clip

Trên xe, nhiều hành khách bám vào thành ghế, quỳ xuống lối đi trên xe để liên tục kêu gọi, thậm chí van xin tài xế chạy chậm lại. Thế nhưng, tài xế vẫn bỏ ngoài tai và tiếp tục rượt đuổi theo xe tải trong đêm với tốc độ rất nhanh.

Một hành khách đi trên xe thuật lại rằng xe khách H.H. ở Mỹ Tho, chạy từ TPHCM về Mỹ Tho. Khoảng 18 giờ 50 phút ngày 7-1, khi gần xuống cao tốc TPHCM - Trung Lương, xe khách bị một xe tải nhỏ va quẹt làm vỡ kính bên phải, sau đó xe tải bỏ chạy. 

Tài xế xe khách đã đuổi theo xe tải với tốc độ cao, liên tục lạng lách, cúp đầu, quay đầu nhiều vòng tại ngã tư, trong khi xe khách bị vỡ kính, tầm nhìn bị hạn chế. Trên xe có nhiều hành khách hoảng sợ, liên tục đề nghị tài xế dừng lại nhưng không được chấp nhận.

Đoạn clip sau khi đăng tải trong thời gian ngắn nhưng đã thu hút hàng ngàn bình luận và chia sẻ. Trong đó có nhiều bình luận tỏ ra rất bức xúc trước việc tài xế xe khách xem thường tính mạng của hành khách, như: "Tài xế là cái nghề, cái đầu phải lạnh. Chứ kiểu này không ổn"; "Công an không vào cuộc là coi như loạn"; "Mong cơ quan chức năng vào cuộc và có biện pháp xử lý nghiêm"; "Hết nói, tài xế coi tính mạng người như cỏ rác"… Thậm chí, nhiều người còn cho rằng đây là "chuyến xe bão táp".

Chiều 8-1, đại diện Đội CSGT cao tốc TPHCM - Trung Lương cho biết đang phối hợp với lực lượng chức năng địa phương vào cuộc xác minh vụ việc.

Lãnh đạo CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp cũng cho biết đang làm việc với các bên để có hướng xử lý nghiêm.

